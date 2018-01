Situatie vervolgde christenen vraagt om gebed en steun

Een schokkend bericht. Vorig jaar zijn ruim 3000 christenen omgebracht vanwege hun geloof, zo meldde woensdag Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. In 2017 ging het om 1207 slachtoffers. De aantallen zijn onthutsend. Of raakt het feit dat er zo veel christenen zijn vermoord ons nauwelijks, en gaan we snel over tot de orde van de dag?

Het zichtbare geweld tegen christenen nam vorig jaar toe, zo blijkt uit de gegevens van Open Doors. Ruim 215 miljoen christenen hadden te maken met zware tot extreme vervolging om hun geloof.

Ranglijst Christenvervolging 2018 laat toename geweld zien

Soms valt het voor het oog niet eens op. In de Maldiven, een tropische eilandengroep ten zuidwesten van India, is er weliswaar amper sprake van geweldsincidenten tegen christenen, maar de dagelijkse vaak onzichtbare verdrukking is daarentegen hoog. Zo is het houden van een kerkdienst of het bezit van een Bijbel in dit zogenaamd paradijselijke vakantieland streng verboden.

In de ranglijst van Open Doors van landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd, staat Noord-Korea voor de zeventiende keer op de eerste plaats. Daar zitten zo’n 50.000 christenen in strafkampen. Voor de verbetering van hun situatie blijft het noodzakelijk om druk uit te oefenen op de dictator Kim Jong Un.

Opvallend is de sterke toename van het aantal geweldsincidenten in Zuidoost-Azië door radicale hindoes en boeddhisten. Terwijl deze religies in het Westen een vredige reputatie hebben en bijvoorbeeld vele Nederlandse winkels en tuincentra allerlei soorten lieflijk ogende boeddhabeeldjes te koop aanbieden, is de praktijk in Azië blijkbaar een gans andere.

Ook de problemen in Pakistan nemen schrikbarend toe. In dit land komt het meeste geweld tegen christenen voor. De daders zijn radicale islamitische groeperingen, zoals IS en de taliban.

Gelukkig is de situatie in Syrië met de nederlaag van IS verbeterd. Dat stemt tot dankbaarheid, maar het gevaar is nog niet geweken.

Wie de vervolging van christenen in vele landen beziet, mag wel verwonderd zijn over de vrijheid die er in Nederland is om voor het geloof uit te komen. Weliswaar worden christenen in onze samenleving soms negatief bejegend, maar zij hebben nog steeds veel ruimte. Dat staat in schril contrast met de situatie in vele andere landen en dat mag wel tot verootmoediging stemmen.

Het is belangrijk dat SGP, ChristenUnie en CDA woensdag direct Kamervragen hebben gesteld over de problematiek van de vervolgde christenen. Ook is het goed dat Open Doors in een landelijke campagne aandacht vraagt voor de problematiek.

Maar iedere christen heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om echt mee te leven met de vervolgde geloofsgenoten. Gebed en steun zijn onmisbaar. Het Bijbelse begrip naastenliefde kent geen familiegrenzen en zelfs geen landsgrenzen.

„IS lijkt verslagen, maar moslimterreur nog lang niet”