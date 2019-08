Plan voor rookvrije perrons is alleen maar toe te juichen

Een tevreden roker is geen onruststoker, leert het gezegde. Maar zodra er maatregelen worden genomen om het opsteken van een sigaret verder in te perken, is de verontwaardiging nooit ver weg. Dat is echter geen reden om de peuk ongemoeid te laten.

ProRail, samen met de NS eigenaar van vierhonderd stations in Nederland, is van plan binnen twee jaar volledig rookvrije perrons te realiseren. Reden: een sterk groeiend deel van de reizigers vraagt daar om, en dus is het tijd voor actie, vindt de spoorbeheerder.

Roken in de trein in stations is al langer verboden, sinds 2004 om precies te zijn. Een uitzondering werd destijds gemaakt voor speciale plaatsen op de perrons rond rookzuilen. Die zones moeten er nu, als het aan ProRail ligt, ook aan geloven.

ProRail wil stations helemaal rookvrij

Overheidsgebouwen zijn al rookvrij, in de horeca geldt eveneens een rookverbod. Het in april gelanceerde Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis gaat nog veel verder.

Zo’n zeventig maatschappelijke organisaties –een heus poldermodel– beloven daarin te werken aan een gezonder Nederland. Dat is nodig, want alleen al roken is bij 20.000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste oorzaak van het overlijden.

Supermarkten mogen vanaf 2020 geen sigaretten meer uitstallen, andere aanbieders zijn een jaar later aan de beurt. Schoolpleinen moeten eveneens in 2020 rookvrij zijn, en speciale rookruimtes in de horeca zijn een jaar later taboe.

Het grote doel is om het aantal volwassen rokers in 2040 te hebben teruggebracht tot 5 procent. Dat percentage ligt nu nog ruim boven de 20.

Dat ProRail nu al nieuwe stappen wil zetten om de peuk verder terug te dringen, valt alleen maar toe te juichen. Rookzones op perrons garanderen bepaald geen stankloze reis voor niet-rokers, zo wijst de praktijk van alledag uit. En meeroken is minstens zo ongezond als zelf roken.

Reizigers, machinisten en conducteurs die graag een sigaret opsteken staan bepaald niet te applaudiseren bij het nieuwe plan, integendeel. Vanuit hun optiek is dat ergens ook nog wel begrijpelijk. Het voelt als het inperken van de individuele vrijheid.

Maar de gezondheid van de meerokende medereiziger mag in dit geval toch echt prevaleren boven de individuele wens van de roker.

Polderen heeft in Nederland vaak mooie resultaten opgeleverd. ProRail zal flink aan de bak moeten om zijn voornemen succesvol uit te kunnen voeren. Rekening met elkaar houden kan ook betekenen dat er voor rokers toch een voorziening rond het station in stand blijft.

Maar eigenlijk is die vluchtroute te gek voor woorden. Een mens dient zorgvuldig met zijn lichaam om te gaan. Roken is een aanslag op datzelfde lichaam. Beter is het dus dat de roker onrustig wordt van zijn tabaksobsessie. Dat levert pas echte tevredenheid op.