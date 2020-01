Paniek over coronavirus helpt niet

Vertwijfeld, soms ook beangst vragen miljoenen mensen op de wereld zich af hoe de corona-epidemie zich ontwikkelt. Inmiddels zijn er wereldwijd 4500 mensen met het virus besmet en ruim honderd mensen aan de ziekte overleden. En het is duidelijk dat de epidemie nog niet op haar retour is.

Onderzoeksinstituten doen verwoede pogingen om een vaccin te ontwikkelen. Maar iedereen weet dat het nog maanden zal duren voordat dit kan worden ingezet, zelfs al zou vandaag het goede nieuws komen dat virologen succes hebben geboekt.

Prangende vraag is ook waarheen de ziekte zich verspreidt. De haard ervan bevindt zich in de Chinese stad Wuhan. Die hebben de autoriteiten afgesloten van de wereld, net zoals enkele andere agglomeraties. Maar desondanks zijn er inmiddels besmettingen in acht Aziatische landen, in de VS en ook in Frankrijk en Duitsland gemeld.

Vooralsnog gaan de instanties in Europa en Amerika ervan uit dat dit ‘verdwaalde’ gevallen zijn. Maar geheel terecht nemen ze alle noodzakelijke (voorzorgs)maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. De vraag is echter of de westerse landen met het isoleren van patiënten een uitbraak kunnen voorkomen.

Ook de Nederlandse regering heeft maatregelen genomen. Minister Bruins van Volksgezondheid heeft besloten de infectie met het coronavirus te behandelen als een A-ziekte. Dat betekent dat hulpverleners direct alarm moeten slaan als ze vermoeden dat iemand het virus bij zich draagt. Dat kan leiden tot isolatie, al dan niet gedwongen. Tot screening van luchtreizigers of tot voorschrijven van het dragen van mondkapjes wil hij (nog) niet overgaan.

Met deze maatregelen geeft de minister aan de komst van de ziekte in ons land als een serieus risico te zien en tegelijk probeert hij algehele paniek te voorkomen. Vandaag de dag reizen miljoenen mensen over grote afstanden en dus kan niemand uitsluiten dat er ook in ons land mensen met het coronavirus besmet raken. De instanties houden er daarom terdege rekening mee. Die dreiging geeft mensen een groot gevoel van onzekerheid. Begrijpelijk, want gezondheid is een groot goed en tegelijk uiterst broos bezit. Dat blijkt wel uit een ander getal, dat meteen de zorgen over dit nieuwe virus relativeert: jaarlijks overlijden er in Nederland gemiddeld bijna 2000 mensen door het griepvirus.

Paniek en overbezorgdheid helpen in deze situatie echter niets. Voorzichtigheid en hygiëne zijn geboden, maar verder? In deze eeuw van maakbaarheid en streven naar perfectie is er weinig over van het besef dat gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, vruchtbare en onvruchtbare jaren de mens niet toevallig overkomen. God regeert, ook over virussen. En daarom is er nóg een middel: het gebed tot Hem Die het leven van mensen leidt. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht.

