Overheid moet drugscriminaliteit bestrijden, maar ook gebruik ontmoedigen

Amsterdam is het centrum van de Europese cocaïnehandel waarin miljarden omgaan; onze hoofdstad heeft de strijd tegen georganiseerde misdaad vrijwel verloren. Het rapport ”De achterkant van Amsterdam” over drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam dat woensdag naar buiten kwam, bevatte stevige conclusies.

Die criminaliteit heeft grote maatschappelijke gevolgen, aldus het rapport. Zo hebben drugscriminelen een stevige greep op de vastgoedmarkt in de stad. Burgemeester, gemeente, politie en justitie hebben geen grip op de drugsmaffia, waardoor de rechtsstaat ondermijnd wordt. En, alsof het nog niet erg genoeg is: de Belastingdienst kijkt weg.

Volstrekt onacceptabel en buitengewoon zorgelijk, noemt het Amsterdamse CDA-raadslid Diederik Boomsma de bevindingen van het rapport terecht. Ook minister Grapperhaus toont zich bezorgd. Misdadigers mogen geen machtsfactor zijn in een democratie, zo liet hij weten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er woensdag –tamelijk voorspelbare– reacties klonken als: we moeten beter samenwerken om het probleem aan te pakken en politie moet extra bevoegdheden krijgen. Dergelijke maatregelen zijn broodnodig. Regels moeten worden gehandhaafd, criminaliteit aangepakt.

Toch is dat niet het enige antwoord op de Amsterdamse problematiek. Zolang softdrugsverkoop wordt gedoogd, terwijl de productie ervan strafbaar is, is de lucratieve drugsmarkt een walhalla voor criminelen.

Alle reden om ook de productie van cannabis te legaliseren, zo roept progressief Nederland. Juist woensdag werd bekend welke tien gemeenten in Nederland meedoen met het wietexperiment. Coffeeshops in die gemeenten worden enkele jaren bevoorraad met legaal gekweekte cannabis. Doel van de proef: uitzoeken of criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop afneemt.

Nog voor het experiment van start gaat, neemt de twijfel erover toe. Deze week kwam naar buiten dat de legalisering van de productie en het gebruik van cannabis in Canada niet heeft geleid tot minder drugscriminaliteit. Alle reden dat de coalitie nog eens goed nadenkt of ze de proef wel moet laten doorgaan.

CU-raadslid Don Ceder van Amsterdam legde de vinger bij een diepliggender probleem: het drugsgebruik zelf. „We zijn met z’n allen verontwaardigd als iemand wordt betrapt met een kofferbak vol xtc-pillen, terwijl het kennelijk moet kunnen dat duizenden feestvierders die pillen slikken.” Daar wringt de schoen.

Het kabinet wil toe naar een rookvrije generatie, de hoeveelheid suiker in frisdrank moet naar beneden en de kroket hoort niet in de schoolkantine. Het gaat immers om de gezondheid van de burger.

Laat de overheid aan die plannen in het preventieakkoord ook een publiekscampagne toevoegen tegen drugsgebruik.