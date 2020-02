Overheid kan nu grote investeringen doen

Het leek een term die exclusief bij de tijd net na de Tweede Wereldoorlog hoorde: woningnood. Inmiddels is het begrip weer brandend actueel. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren dramatisch gestegen. De bouw van nieuwe woningen stagneert, onder andere door milieuproblemen. Met als gevolg dat er zo goed als geen natuurlijke doorstroming meer is op de woningmarkt.

CDA en D66 gooiden deze week de knuppel in het hoenderhok met een voorstel om zo snel mogelijk te starten met de bouw van 25.000 koop– en huurhuizen in Almere-Pampus. De grond, ingeklemd tussen de huidige bebouwing van Almere en het IJmeer, is al in handen van het rijk. Dat zou een spoedige bebouwing van het terrein vergemakkelijken. Wel speelt op deze plaats het probleem van de bereikbaarheid. Omdat Almere ook in de plannen van de twee regeringspartijen gezien wordt als een overloopgebied voor de regio Amsterdam, moet er een snelle verbinding komen tussen de nieuwe woonwijk en de hoofdstad. De aanleg van een kilometerslange tunnel onder het IJmeer voor een nieuwe metrolijn die aansluit op het Amsterdamse metronet, is daarbij een optie. Maar deze oplossing is duur. Volgens CDA en D66 moet dat geld uit een nationaal investeringsfonds komen. De overheid kan nu, door de lage rentestand, immers bijna gratis geld lenen, zo redeneren zij.

Ook in een debat in de Tweede Kamer bleek woensdag de grote urgentie van het probleem. Het is de hoogste tijd dat de overheid de woningmarkt een flinke zet geeft in de goede richting, vinden alle partijen. Starters kunnen door de hoge huizenprijzen geen woning meer vinden en ouderen zitten niet zelden vast in een te grote woning. Een kleinere woonruimte, waar bijvoorbeeld ook zorg verleend kan worden als dat nodig is, is er simpelweg niet. En ondertussen stijgen de prijzen maar door, wat de kans van een implosie op de woningmarkt doet toenemen.

Het is trouwens opvallend dat in de Nederlandse politiek bijna altijd naar grootstedelijke regio’s wordt gekeken als het gaat om de oplossing van de woningnood. Die nood is buiten de zogenoemde Randstad echter zeker niet minder hoog. Ook daar kunnen pas getrouwde stellen amper nog een huis betalen, zeker niet als de hypotheek wordt afgesloten op één inkomen. Echtparen die nog enige kans willen maken op een huis, worden door de omstandigheden bijna verplicht allebei te gaan of te blijven werken, zodat beide inkomens meegeteld kunnen worden bij het afsluiten van een hypotheek.

Het zou goed zijn als er niet alleen gepraat wordt over bouwen in Almere en andere delen van de Randstad, maar ook in gemeenten in bijvoorbeeld de Betuwe of op de Veluwe. De nood is hoog. En de mogelijkheden voor de overheid om nu, bij de huidige lage rentestanden en de goed draaide economie, grote investeringen te doen, is er. Kortom: tijd voor actie.