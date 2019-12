Oproep van Christianity Today tot aftreden Trump komt te vroeg

President Donald Trump heeft zijn macht als staatshoofd misbruikt om een van zijn politieke rivalen in diskrediet te brengen. Dat is niet alleen een ernstige schending van de Amerikaanse grondwet, maar, nog belangrijker, ook ronduit immoreel. En dus moet Trump worden afgezet. Punt.

Dat lijkt op het eerste gezicht op een verklaring van een Democratische politicus, maar niets is minder waar. Het tijdschrift Christianity Today, invloedrijk onder Amerikaanse evangelicale christenen, riep donderdag in een commentaar openlijk op tot het afzetten van Trump.

Dat is een niet mis te verstaan signaal. Evangelicale christenen maken immers zo’n 25 procent van het Amerikaanse electoraat uit. Bij de vorige presidentsverkiezingen stemde meer dan driekwart van hen op Trump. Toegegeven, voor velen van hen was dat een keuze die niet bepaald van harte werd gemaakt. Een stem voor Trump was vooral een poging om de liberale Democraat Hillary Clinton uit het Witte Huis te houden. Maar toch. Deze kiezers zouden volgend jaar november met dezelfde argumentatie op Trump kunnen stemmen om de Democraten –vermoedelijk Joe Biden– van het hoogste ambt in het land te weren.

Natuurlijk is de mening van de hoofdredactie van Chistianity Today niet maatgevend voor alle evangelicale christenen in de Verenigde Staten. Verre van dat. Maar het blad geeft een belangrijke groep Amerikaanse kiezers wel een fors schot voor de boeg.

Het is opmerkelijk dat een christelijk medium een dergelijke oproep doet, nog vóór het eigenlijke impeachmentproces in de Senaat is begonnen. Dat strookt niet met het principe dat iemand voor de wet pas schuldig is als de rechter dat in een vonnis heeft bepaald. Daarmee ontkracht Christianity Today deels het eigen commentaar waarin het blad stelt dat al vaststaat dat Trump de grondwet heeft geschonden, nog voor er een uitspraak is geweest.

Tegelijkertijd staat al min of meer vast dat de Senaat niet tot afzetting van Trump zal besluiten. Daarvoor is de steun van minimaal twee derde van de senatoren nodig. Gezien het feit dat de Republikeinen over een gewone meerderheid in de Amerikaanse ‘Eerste Kamer’ beschikken, zal het proces daar dan ook hoogstwaarschijnlijk stranden.

De vraag is dan ook wat Christianity Today met deze uitspraken wil bereiken. Het lijkt er eerder op dat het blad alvast een voorschot neemt op de verkiezingen van volgend jaar. Een oproep tot aftreden van de president kan in elk geval niet als een positief stemadvies voor Trump worden opgevat.

Het zal voor het christelijke tijdschrift nog niet meevallen om alternatieve suggesties aan te dragen voor wie de VS vanaf 2021 moet gaan leiden. En zeker als de Senaat niet tot afzetting van Trump besluit en hem mogelijk zelfs van alle blaam zuivert. Dat probleem heeft overigens niet alleen Christianity Today.