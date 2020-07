Ook in Europa blijft waakzaamheid rond virusuitbraak geboden

Het zou elke dag een kop in de krant kunnen zijn: ”Recordaantal nieuwe coronabesmettingen”. En daarachter een rijtje landen dat inmiddels zorgwekkend is gegroeid.

Vorige week voerden de Verenigde Staten dit twijfelachtige lijstje enkele dagen achtereen aan. Met als triest dieptepunt afgelopen vrijdag, toen 57.000 nieuwe coronagevallen in het land werden gemeld. Zondag daalde dat aantal weliswaar tot 44.000, maar dat is nog altijd een dramatisch cijfer.

Ook in landen als Rusland, India en diverse Zuid-Amerikaanse staten stijgt het aantal besmettingen nog steeds explosief. De focus ligt vooral op die staten, omdat de absolute getallen er zo schrikbarend hoog zijn. Inmiddels zijn er echter ook landen waar de relatieve stijging minstens zo verontrustend is. Zo gingen in Spanje diverse regio’s weer op slot en werden in Duitsland en Israël nieuwe beperkingen opgelegd. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Dat alles bevestigt de sombere conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat de pandemie nog bepaald niet voorbij is. Het voedt ook de angst dat de gevreesde ”tweede golf” eraan zit te komen en zich zelfs al her en der manifesteert. Israëlische medici waarschuwden dit weekeinde dat die tweede golf vermoedelijk ernstiger zal zijn dan de eerste en de toch al overbelaste gezondheidszorg in veel landen op het randje van ineenstorting zal brengen.

Het gaat niet aan om aan bangmakerij te doen. Daar is niemand bij gebaat. Tegelijkertijd spreken de cijfers voor zich – en die vertellen geen opwekkend verhaal. Daarbij moet bovendien steeds worden bedacht dat de getallen maar een deel van de realiteit vormen. De werkelijke aantallen liggen hoger – zo niet véél hoger.

Intussen is het wel opvallend dat de stijging van het aantal besmettingen zich in veel gevallen voordoet in landen waar de beperkende maatregelen relatief snel werden versoepeld. India hief de lockdown onlangs gedeeltelijk op. Het virus grijpt daar inmiddels weer razendsnel om zich heen. Deskundigen waarschuwen dat alleen al in de dichtbevolkte hoofdstad Delhi eind deze maand naar verwachting een half miljoen mensen corona zullen hebben. In diverse Amerikaanse staten moesten versoepelingen ook weer worden teruggedraaid na nieuwe uitbraken.

In de meeste Europese landen lijken de maatregelen van de afgelopen maanden en de geleidelijke versoepelingen vooralsnog een positief effect te hebben gehad. Maar ook hier blijft uiterste waakzaamheid geboden. Juist nu de vakantieperiode is aangebroken en het risico op de loer ligt dat mensen het minder nauw met de regels nemen. Een blik op de kille cijfers elders in de wereld leert snel genoeg dat verslapping niet aan de orde kan en mag zijn.

Naar menselijke maatstaven geredeneerd dan altijd. Want God regeert – alle beperkingen én versoepelingen ten spijt.