Onderlinge verdeeldheid speelt vijanden van Israël in de kaart

De leiders van twee belangrijke Israëlische oppositiepartijen hebben besloten de krachten te bundelen en in de verkiezingen, die op 9 april gehouden worden, samen op te trekken tegen premier Netanyahu. Oud-generaal Benny Gantz (Veerkracht voor Israël) en Yair Lapid (Er is Toekomst) hebben donderdag bekendgemaakt dat ze een gezamenlijke lijst gaan vormen (Blauw en Wit), een naam die verwijst naar de kleuren van de Israëlische vlag.

Mochten ze de verkiezingen winnen en een regering kunnen vormen, dan lossen ze elkaar af als minister-president. Gantz, die als politicus in korte tijd populair is geworden, wordt in dat geval de eerste 2,5 jaar regeringsleider. De nieuwe alliantie heeft zich ten doel gesteld iets te doen aan de verdeeldheid in het land en bovenal de veiligheid te garanderen.

Gabi Ashkenazi, voormalig hoofd van de generale staf, heeft zich ook aangesloten. Oud-minister van Defensie Moshe Ya’alon was van plan met een eigen partij mee te doen, maar koos de kant van Gantz. Al met al is de nieuwe alliantie een partij waarin de top van het Israëlische leger en Defensie sterk is vertegenwoordigd.

Hoewel de alliantie officieel de verdeeldheid in Israël wil bestrijden, is de politieke samenwerking nog meer bedoeld om premier Netanyahu uit het zadel te wippen. Netanyahu, de leider van Likud die sinds 2009 aan de macht is, heeft door samen te werken met conservatieven en ultraorthodoxe partijen het land verdeeld, zo menen ze. Ook wijzen ze erop dat Netanyahu nog steeds verdachte is in strafrechtelijke onderzoeken.

Het is opvallend dat er bij iedere verkiezing in de Israëlische politiek nieuwe partijen worden opgericht, die vervolgens weer allianties met andere aangaan. Vrijwel altijd hebben ze tot doel om de grootste partij in de Knesset, Likud, van het regeringspluche weg te houden.

Tot nog toe hebben die acties weinig effect gehad. Likud staat in de peilingen stabiel op zo’n 30 zetels van de 120 zetels tellende Knesset. Maar voor het eerst geven die peilingen nu ook aan dat de alliantie Blauw en Wit mogelijk meer dan 30 zetels haalt bij de verkiezingen. Het vormen van een regering zal voor hen echter moeilijk worden. Waarschijnlijk zullen ze, om een centrum-linkse coalitie te vormen, gedoogsteun nodig hebben van de Arabische partijen in het parlement. Reden voor Netanyahu om te stellen dat de Arabische partijen straks de doorslag geven als het om de veiligheid van de Joodse Staat gaat.

In de Israëlische politiek is veiligheid een terugkerend thema tijdens verkiezingen. Het ware te wensen dat politici die veiligheid en het bestrijden van de verdeeldheid echt tot topprioriteit van hun programma maakten. De beschuldigingen en verdachtmakingen onderling wakkeren vooralsnog die verdeeldheid eerder aan dan dat ze die kleiner maken. En onderlinge verdeeldheid speelt de echte vijanden van Israël juist in de kaart.