Of nieuwe partij succesvol is, hangt af van charisma politiek leider

Een kwart van de kersverse Senaatsfractie van Forum voor Democratie keert partijvoorman Baudet de rug toe en volgt de geroyeerde Otten. Drie van de twaalf senatoren vormen een nieuwe fractie en sluiten zich aan bij een nog nieuw op te richten politieke partij. Door de leegloop is FVD niet langer de grootste in de Eerste Kamer. Is de nieuw te vormen partij van Otten een bedreiging voor FVD?

Sommigen denken dat de kansen voor Otten niet zo groot zijn omdat afsplitsingen meestal niet succesvol zijn. Vrijwel alle politici die zich afsplitsen van de moederpartij lukt het niet om bij verkiezingen een blijvende plek te veroveren in het politieke landschap.

Een nieuwe partij op rechts zou de concurrentie in die hoek alleen maar doen toenemen. Naast PVV en FVD zou er dan nog een derde komen. Het zal niet meevallen om een onderscheidend partijprogramma te formuleren. Otten wil eigenlijk een ouderwets rechtse VVD; Baudet streeft naar een conservatieve partij. Is dat voldoende onderscheidend?

Bovendien bestaat de kans dat Otten de komende jaren buiten de schijnwerpers blijft omdat hij geen zetels heeft in de Tweede Kamer en dus veel minder media-aandacht krijgt.

Dat alles wil echter niet zeggen dat een nieuwe partij onder leiding van Otten geen zetels zou kunnen behalen. Hoe je het ook wendt of keert. Nu Otten uit de FVD is en woordvoerder De Vries, die ook in Senaat werd gekozen, meeneemt, verliest de partij van Baudet wel stuur en richting. Het heeft er veel van weg dat Otten en De Vries het ongeleide projecctiel Baudet in de tang hielden en voor uitglijders hebben behoed. De kritiek op Baudet binnen FVD zwelt aan.

Bovendien leert de recente geschiedenis dat nieuwe partijen zeker succesvol kunnen zijn. Wilders splitste zich af van de VVD en wist zich met de PVV een plek in het politiek landschap te veroveren. Twee jaar geleden dacht niemand dat Baudet in rap tempo ruim een miljoen kiezers achter zich zou weten te krijgen. En enkele decennia geleden had niemand in de gaten dat de PvdA een geduchte concurrent zou krijgen in de SP. Nieuwe partijen hebben kansen. Het politieke landschap is instabiel. Het aantal zwevende kiezers is groter dan ooit.

Of een nieuwe partij succesvol is, hangt voor een groot deel af van het charisma van de politiek leider. De SP werd groot dankzij Marijnissen, de PVV kreeg voet aan de grond door Wilders en FVD won dankzij Baudet.

Otten heeft zelf weinig tot geen charisma, maar als hij erin slaagt om voor de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk in 2021 plaatsvinden, een aansprekend lijsttrekker te vinden, maakt hij zeker kans op zetels.

De vraag is vervolgens of het wenselijk is dat er zoveel partijen op rechts zijn. Dat ligt aan de kiezer. In een democratie krijgt een land de politici die het verdient.