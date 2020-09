Halsema gebruikt oneigenlijke omweg om Hillsongkerk aan te pakken

Burgemeester Halsema van Amsterdam roept Theater Amsterdam op het matje omdat het zijn gebouw aan de Hillsongkerk verhuurt. Ze wil met de huurbaas een „ernstig gesprek” hebben. Reden? Tijdens de diensten van de megakerk zouden dingen over homoseksuelen worden gezegd die indruisen tegen de vrijheid en gelijke behandeling van deze Amsterdammers.

De aanleiding voor deze actie is de stijging in de hoofdstad van het aantal incidenten waarbij homoseksuelen worden geïntimideerd of waarbij geweld tegen hen wordt gebruikt. De druppel die de emmer deed overlopen, was de bedreiging van een bewoner van Amsterdam-Oost die een regenboogvlag had opgehangen. Hij werd onder meer bekogeld met eieren.

Onbegrip over actie burgemeester Halsema tegen Hillsongkerk

Hoewel er geen enkele aanwijzing is dat leden van de Hillsongkerk zich hier schuldig aan maakten, vindt de burgemeester reden om het gesprek met de huurbaas van die kerk aan te gaan. Zij doet dit mede op aandrang van fracties in de gemeenteraad die vinden dat het tijd is voor concrete actie. Daarbij wordt expliciet gewezen op „orthodoxe christelijke en islamitische gemeenschappen waar intolerante ideeën” zouden worden verspreid.

Halsema heeft daarop gezegd te beseffen dat ze geen mogelijkheden heeft om echt tegen de kerk op te treden. Maar ze wil nu proberen via de verhuurder van het gebouw iets te bereiken. Met andere woorden: langs een omweg wil ze nu de Hillsongkerk aanpakken. Dat is opmerkelijk. Op die manier zeg je met de mond de godsdienstvrijheid te willen respecteren, maar langs een andere route wil je toch beperkingen opleggen aan andersdenkenden.

Maar dat is niet het enige. De Amsterdamse burgemeester motiveert haar actie met de veronderstelling dat er binnen de Hillsonggemeente niet alleen de homoseksuele levenswijze wordt afgewezen maar dat daar ook homogenezing wordt gepredikt. Daarmee suggereert de burgemeester iets wat op geen enkel feit is gebaseerd. Ja, de kerk in Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de homoseksuele levenswijze niet past bij een Bijbelse levensstijl. Maar dat is iets anders dan de omstreden genezingstherapie aanprijzen.

De hele actie is een sprekend voorbeeld van het framen van groepen en mensen die niet meegaan in het libertijnse denken rondom homo-emancipatie. De route is veelzeggend. Het debat beginnen over geweld tegen homo’s – dat inderdaad radicaal moet worden afgewezen. Vervolgens een link leggen met onder andere orthodox-protestantse groepen die bezwaar maken tegen de homoseksuele levenswijze. Terwijl er geen sprake is van enig bewijs dat die zich in Amsterdam schuldig hebben gemaakt aan geweld jegens homo’s. En dan nog even een extra duw aan een christelijke gemeente geven door te zeggen dat die de homogenezing predikt; zonder enig bewijs.

Een vraag: Wie is er nu onverdraagzaam en vooringenomen?