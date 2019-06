Duitse moord bewijst dat migratiebeleid zaak van leven en dood kan zijn

De Duitse politie weet het nu zeker: de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke komt uit rechts-extremistische hoek. Al direct na de moord begin juni werd in deze richting gedacht, en het lijkt er op dat dit inderdaad klopt.

De verdachte, de 45-jarige Stephan E., is een man die in alle opzichten aan het standaardprofiel van een rechtse extremist voldoet. Al in 1989, toen hij nog maar vijftien was, werd hij al gepakt voor geweldsmisdrijven. Hij is veroordeeld voor brandstichting, verboden wapenbezit en een moordaanslag op een buitenlander. Hij beweegt zich in kringen van neonazi’s. En daarmee kan de moord voorlopig van een motief worden voorzien.

Bondsdagdebat over rechts-extremistische moord

De 65-jarige Walter Lübcke was voorzitter van de regionale regering in Kassel in de Duitse deelstaat Hessen. Hij behoorde tot de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel, en steunde haar immigratiebeleid. Merkels bekende uitspraak tijdens de immigratiecrisis in 2015 ”Wir schaffen das” (we redden het wel) had bij wijze van spreken van hem kunnen zijn.

Als bestuurder heeft Lübcke zich ook ingezet voor de opvang van asielzoekers. Toen riep hij al bedreigingen over zich af. Op sociale media werd gesproken over een aanslag op hem, soms met galgjes erbij om duidelijk te maken wat zijn lot zou moeten zijn. Zelfs Lübckes privéadres is via fora gedeeld. De suggestie daarvan is natuurlijk helder: dáár moet je zijn om iets tegen zijn beleid te ondernemen. Geen wonder dat de politie meermalen bewaking voor Lübcke en zijn gezin heeft ingezet. Uiteindelijk heeft dit de moord niet kunnen voorkomen. Ongetwijfeld zullen de autoriteiten zich nu afvragen of ze genoeg hebben gedaan. Op dit moment valt het antwoord daar niet op te geven.

Na het bericht over zijn dood werd dit op rechtse blogs direct ‘gevierd’, onder meer met de uitspraak: ”Eindelijk goed nieuws”. Op zulke momenten kun je je afvragen of internet onze beschaving werkelijk dient.

De Duitse politie heeft Stephan E. gearresteerd, nadat ze het terras waarop Lübcke werd vermoord „centimeter voor centimeter” had afgezocht. Dat heeft zich geloond. Er werd materiaal gevonden dat overeenkwam met het DNA-profiel van de verdachte.

DNA is echter op zijn best bewijs dat de verdachte ergens is geweest, niet dat hij daar een moord heeft gepleegd. Het echte speurwerk naar doorslaggevend bewijs van de politie begint daarom nu pas.

Intussen is duidelijk: migratiebeleid is een zaak van leven en dood. In 2015 werd in Duitsland al een aanslag gepleegd op Henriette Reker, de CDU-kandidaat voor het burgemeesterschap in de stad Keulen. Zij overleefde dat, maar toch zat de schrik erin. Het is een illusie te denken dat deze gevoelens alleen in Duitsland bestaan. Daarom is er alle reden om het debat over migratie op zijn minst op beschaafde wijze te voeren.