Coronacijfers VS tonen eens te meer dat politieke impasse moet worden doorbroken

Grote afstanden afleggen en met de hele familie bij elkaar komen om gezamenlijk te eten. Dat klinkt tamelijk onverantwoord in coronatijd. En dat is het ook.

Het is echter zeker niet uit te sluiten dat Amerikanen donderdag toch massaal familie en vrienden opzoeken om gezamenlijk de belangrijke jaarlijkse feestdag Thanksgiving te vieren. Ondanks dringende oproepen van de autoriteiten om dat vooral niet te doen.

Die oproep is niet voor niets, want de coronacijfers in de Verenigde Staten nemen steeds schrikbarender vormen aan. Afgelopen vrijdag werden bijna 200.000 nieuwe besmettingen op één dag geregistreerd. Het totale aantal geïnfecteerden is inmiddels de 12 miljoen gepasseerd. Ruim een kwart miljoen mensen in de VS is aan de ziekte bezweken. En er hebben nog nooit zoveel mensen met het gevreesde longvirus in het ziekenhuis gelegen: meer dan 83.000. Amerika is met alle getallen momenteel dubieuze koploper in de wereld.

De Amerikanen hebben ook nog het schrikbeeld van dit voorjaar voor ogen. De beelden van New York, waar koelwagens moesten worden ingezet omdat mortuaria de stroom dodelijke slachtoffers niet konden verwerken, staan bij velen nog scherp op het netvlies. Evenals de chaotische taferelen op de ic-afdelingen in sommige zwaar overbevolkte ziekenhuizen.

Weliswaar verloopt de ziekte momenteel doorgaans milder dan tijdens de eerste coronagolf. Maar door het fors opgelopen aantal besmettingen ligt het aantal sterfgevallen zelfs hoger dan in de periode voor de zomer. Bovendien blijken nogal wat mensen te worden aangestoken door dragers van het virus die zelf (nog) geen symptomen vertonen. Juist op een familiedag als Thanksgiving maakt dat het risico op ongemerkte infectie alleen maar groter.

Het is dus te hopen dat de Amerikaanse bevolking wel degelijk gehoor geeft aan de oproep van de autoriteiten om Thanksgiving dit jaar in zeer besloten kring te vieren en geen grote afstanden af te leggen. De Amerikanen zouden er wat dat betreft goed aan doen naar buurland Canada te kijken, waar het aantal besmettingen na de Canadese Thanksgiving van oktober zo ongeveer verdubbelde.

De ontwikkelingen rond corona in de VS maken ook meer dan eens duidelijk dat de politieke impasse rond de machtsoverdracht tussen president Donald Trump en zijn opvolger Joe Biden snel moet worden doorbroken. Een van de knelpunten is dat het transitieteam van Biden geen informatie van het huidige coronateam ontvangt, waardoor het lastig is beleidslijnen uit te zetten en een deugdelijk plan van aanpak op te stellen om het virus het hoofd te bieden. Dat kan niemand zich met deze dramatische cijfers permitteren.

Ongeacht de uitkomst van alle geruzie over stembusfraude en verkiezingsuitslagen, zouden Trump en Biden de handen ten minste op dit punt ineen moeten slaan.