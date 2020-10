Agressie tegen ziekenhuispersoneel kán niet

Verschillende ziekenhuizen in de grote steden krijgen de laatste weken te maken met boosheid en bedreigingen van familie van coronapatiënten die overgeplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis. Daarom huren ze extra beveiligers in om het personeel op corona-afdelingen te beschermen en ervoor te zorgen dat het gewoon zijn werk kan doen. Agressie kán niet. Zeker niet tegen hen die het goede voor hebben met patiënten.

Nu het aantal coronabesmettingen, met name in de Randstad, flink oploopt, groeit de druk op de ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen lopen vol. Om ruimte te maken, worden patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen. „Het kan nu niet anders, wij liggen vol”, aldus Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van het Haagse ziekenhuis HMC. Een volkomen begrijpelijke en nodige maatregel om goede zorg te kunnen leveren aan elke patiënt die binnenkomt.

Verschillende ziekenhuizen, waaronder het HMC en het Amsterdamse OLVG, laten weten dat ze de laatste tijd steeds vaker te maken krijgen met agressie tegen het personeel. Patiënten en hun familie lijken minder te accepteren dan tijdens de eerste coronagolf, constateert Wolf.

Bij een van de coronapatiënten stond zelfs een advocaat op de afdeling om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst. Een andere patiënt wiens familie dreigde, hoefde daardoor niet naar een ander ziekenhuis. „We hebben geen tijd een ingewikkelde juridische strijd aan te gaan”, aldus Wolf.

Hoe verkeerd en verwerpelijk dit agressieve gedrag ook is, het is begrijpelijk dat familieleden het vervelend vinden als hun zieke geliefde over wie ze zich zorgen maken en die ze nabij willen zijn, ineens tientallen kilometers verderop wordt verpleegd of zelfs moeten worden overgebracht naar Groningen. Dat is zwaar en moeilijk te verteren. Maar dat rechtvaardigt geen agressie tegen hen die hun geliefde goede zorg willen verlenen.

Het blijkt maar weer hoe lastig het soms is om het grote plaatje in het oog te hebben en om zicht te houden op het algemeen belang. Al snel blijkt dat het individuele belang heerst over het gemeenschappelijke.

Er is juist alle reden om tegengesteld gedrag te laten zien, om het ziekenhuispersoneel te koesteren, om het te waarderen en dat ook uit te spreken. Tijdens de eerste coronagolf zetten artsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel alles op alles om coronapatiënten te verplegen en te verzorgen. De druk was hoog, de onzekerheid groot, de stress liep op. Terecht kregen ze daarvoor applaus van de Nederlandse bevolking en een bonus van de overheid.

Nu de tweede coronagolf een feit is en het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt, neemt de druk op het zorgstelsel en het zorgpersoneel opnieuw toe. In zo’n situatie past geen agressie, maar is waardering dé juiste reactie.