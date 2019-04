Column: Wat schaft de pot op 23 mei?

U houdt van lekker eten? Op 23 mei is het eenvoudig: elke gelegenheid heeft dan dezelfde menukaart, de ”Europese keuken”. Maar om te voorkomen dat u er alsnog niet uitkomt, help ik u graag een handje. Belangrijk: alle keukens sluiten om 21.00 uur.

Drie opmerkingen vooraf. Eén: de volgorde van de menu’s is alfabetisch. Twee: de hoofdingrediënten die ik noem, worden door veel Europeanen belangrijk gevonden, bleek uit een enquête: migratie, klimaat en de rol van Europa in de wereld. Drie: combineren kan niet, u móet kiezen.

CDA: „Beschermen wat van waarde is.” Europa is „een sterk en rijk continent”; in deze wereld moeten we onze economische belangen verdedigen. Klimaatverandering is realiteit. Het CDA wil circulaire economie bevorderen, tegelijk de industrie flink versterken: méér ”made in Europe”. Echte vluchtelingen zijn altijd welkom. Andere migranten moeten we vooral in Afrika opvangen; daar mag je ontwikkelingshulp voor gebruiken. Chefkok: Esther de Lange, kent Brussel net zo goed als Driebruggen.

ChristenUnie-SGP: „Samenwerking ja, superstaat nee.” Nederlandse aanpak waar het kán, Europese aanpak waar het móet. Krachtige inzet voor behoud van de schepping, in Nederland en wereldwijd. Ruimhartig voor echte vluchtelingen (in het bijzonder geloofsvervolgden), streng voor andere migranten. Investeer in Afrikaanse jongeren in hun eigen land. Eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Chefkoks: Peter van Dalen (weet alles van visserij) en Bert-Jan Ruissen (landbouwexpert).

D66: „In Europa maken we de toekomst.” Verwacht erg veel van de EU. Trekt veel geld uit voor ontwikkelingssamenwerking en verdedigt bevochten liberale waarden. Veel aandacht voor milieu. Europa open voor vluchteling én arbeidsmigrant; migratie is gewoon realiteit. Chefkok: Sophie in ’t Veld, in Europarlement sinds 2004.

Forum voor Democratie: „Een Europa van natiestaten.” Nederland gaat eigen landsgrenzen bewaken om massa’s Afrikanen te weren. We gaan „gewoon door met fossiele brandstoffen”, zolang anderen het ook doen. We koesteren onze eigen „welvaart en riante sociale voorzieningen”. Chefkok: Derk-Jan Eppink, oud-Europarlementariër, ooit rechterhand van Frits Bolkestein.

GroenLinks: „Voor verandering.” Knalgroene tekst, bijdragen aan duurzaamheid staat voorop. Uitbreiding van mogelijkheden voor migranten. Meer investeringen in ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Eigenlijk D66 tot de macht twee. Chefkok: Bas Eickhout, energieke klimaatwetenschapper.

PvdA: „Zeker van een eerlijk, vrij en duurzaam Europa.” PvdA kiest „onverkort” voor samenwerking, wil eensgezindheid in verdeeld Europa. Europese belastingen op CO2 en kerosine. Méér geld voor ontwikkelingssamenwerking. Steun voor veilige abortus in Afrika. Ruimhartig voor asielzoekers en andere migranten. Chefkok: Frans Timmermans, die „zeker” weten de belangrijkste man van Europa wil worden.

PVV: „Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2019.” Nederland uit de EU, grenzen dicht. „Nederlanders moeten op 1 komen; ons geld moet aan hen worden besteed.” „Niet meegaan in de onbetaalbare Europese klimaatgekte.” Chefkok: Marcel de Graaff, PVV’er die sinds jaar en dag maar niet bekend wil worden.

SP: „Breek de macht van Brussel.” Wil meer zeggenschap van Nederland over eigen zaakjes. In de Europese samenwerking staan „mensen, dieren en ons milieu” voorop, niet de multinationals. Inzake klimaat en migratie heeft EU meerwaarde. Ontwikkelingsland moet zich tegen dumping van Europese landbouwproducten kunnen beschermen. Chefkok: Arnout Hoekstra, onbekende Vlaardingse wethouder.

VVD: „Focus en lef.” De VVD wil dat u vrij, veilig en welvarend bent in Europa. Ontwikkelingshulp is „vooral” bedoeld om migranten tegen te houden. We spreken samen een hoog EU-doel voor CO2-reductie af, maar laten het vervolgens gewoon aan de lidstaten over hoe ze dat bereiken (wordt dus nog spannend). Chefkok: Malik Azmani: weet veel van immigratie, wil de sprong maken van Den Haag naar Brussel.

Ai, geen ruimte meer voor de PvdD. Nou ja, dat is de vegetarische optie op het menu... Aan u de keus. Eet smakelijk!

De auteur is politiek adviseur Woord en Daad.