Column (Jan van Klinken): Absurd

Een loodzwaar onderwerp dit keer, waar we met z’n allen liever niet te veel bij stilstaan: kanker en wat ertegen te doen is. Vrijwel iedereen zal weleens van nabij hebben meegemaakt welke impact de ziekte heeft. Gelukkig kun je er veel aan doen om te voorkomen dat de ziekte bij jou toeslaat. Veel groente eten bijvoorbeeld en weinig vlees. Maar ook als je de ziekte hebt, zijn er kansen.

Een van de weinige wapens die oncologen tot voor kort in stelling konden brengen, is chemo. Daar moet wel bij aangetekend worden dat het een paardenmiddel is dat vaak niet werkt. Een van de topwetenschappers op dit gebied, René Bernards van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, zei daarover in een openhartige bui dat chemo een botte bijl is die bij sommige vormen van kanker meer voor de vorm wordt gehanteerd dan voor de werkzaamheid.

Een beter alternatief is immunotherapie. Die is vaak erg effectief en geeft veel minder bijwerkingen. Er is één maar: de therapie is peperduur. Daardoor is er discussie ontstaan over de vraag tot welke leeftijd deze therapie nog moet worden gegeven. Is het een rendabele investering om bij een man van 80 die aan het dementeren is nog immunotherapie toe te passen? En wie krijgt de verfijningen van deze therapie, die nog veel duurder zijn? Alleen nog vitale mensen? Er zijn al beleidsmakers die hebben gezegd dat een therapie niet meer mag kosten dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar.

Er is nog een ander alternatief, waarover je weinig hoort of leest. Dat zijn medicijnen die al veel langer op de markt zijn en worden ingezet tegen andere aandoeningen dan kanker. Een voorbeeld is aspirine. Er lopen op dit moment diverse onderzoeken naar de werkzaamheid van dit huismiddel tegen kanker. De eerste uitkomsten zijn hoopgevend. Aangetoond is al dat het een preventieve werking heeft, wat overigens geen reden is om het te gaan slikken. Doe dat alleen in overleg met uw arts.

Een ander middel is Cimetidine. Dat wordt ingezet bij overmatig maagzuur en is alleen op doktersvoorschrift te verkrijgen. Er zijn harde aanwijzingen dat het helpt tegen kanker. Dat is bij ‘toeval’ ontdekt. Voordat het echter door de huisarts of de oncoloog om die reden wordt voorgeschreven, moet het eerst een eindeloos lang onderzoekstraject doorlopen. En daar steekt de farmaceutische industrie geen geld in, want het middel is niet meer te patenteren en dus valt er niets aan te verdienen.

Er zijn meer van dat soort medicijnen die waarschijnlijk zeer effectief zijn tegen die vreselijke ziekte, maar waarvan we waarschijnlijk nooit meer zullen horen. Absurd, maar waar.