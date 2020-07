Column ds. Belder: Brulpijpen

Het aantal brulpijpen groeit. Onze nationale trots telt nu zo’n 700.000 motorfietsen en een veelvoud aan scooters, quads, brom- en snorfietsen.

Met jaarlijks stijgende verkoopcijfers ziet de toekomst voor rust- en stiltezoekers er slecht uit, zelfs als ze zich in eigen huis en tuin bevinden. Er is geen ontsnappen aan. Kronkelige dijken en rustieke landweggetjes oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op brulpijpen. Zelfs woonerven. Er zijn welswaar wettelijke normen voor het maximumaantal decibellen (dB), maar die verschillen per motortype. Vaststaat dat er boven de 80 dB gehoorschade optreedt. Aso’s monteren uit haat tot hun naasten plofuitlaten, korte pijpjes –het liefst zonder dB-killers– of rijden zonder uitlaat om een maximale hoeveelheid herrie achter te laten. Het klinkt als muziek in hun oren, maar beschadigt die van hun slachtoffers.

Dat bijna non-stop gebonk van cilinders, gebrul van uitlaten en het extra ”gassen” voor en na een kruising haalt bij mij het slechtste naar boven. Het aantal motor-, bromfiets- en scooterdiefstallen stijgt sterk, las ik. Toen droomde ik dat ál die stink- en herriedingen gestolen waren en onvindbaar. En niemand wist nog hoe je ze vervaardigen moest. Lezers die zich nu opwinden moeten maar denken: het was slechts een droom. Helaas, ja.

Een vriendelijker oplossing is dat de politie weer gaat controleren op snelheid en decibellen. Dat gebeurt nu niet, omdat de dienders andere prioriteiten hebben. Welke weet ik niet. Ook veel burgervaders geven niet thuis als de burger klaagt knettergek te worden van alle geknetter. Treden ze wel op, zoals in Lingewaard, dan fluit de rechter hen terug.

Maar er gloort een sprankje hoop. Vooralsnog in Oostenrijk en Duitsland, waar fors beboet wordt op overmatige herrie. Hopelijk wordt Nederland niet een uitwijkplaats. Er startte inmiddels wel een burgerinitiatief tegen brul- en knetterpijpen dat ik gretig mee ondertekende op www.petities.com. Maar wordt die petitie aangeboden aan de beschermvrouwe van het brulpijpgilde, minister Cora van Nieuwenhuizen, dan is iedere hoop al op voorhand ijdel. Er valt dan nog meer te verwachten van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging met haar slogan: ”Luid is uit. Verknal het niet voor een ander”. Dus makkers, staakt uw wild geraas.

Wat me nog wel boeit is waarom een bepaald soort mannen brulpijpen en levensgevaarlijke honden nodig heeft om hun man-zijn te laten zien. Echte mannen hoeven dat niet.