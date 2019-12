Buitenlandse bondgenoten zijn buitenkans voor SGP

De SGP lijkt op principiële punten steeds vaker een roepende in de politieke woestijn. Laat de partij zich daarom niet, uit angst voor links-liberale framing, weerhouden van contact zoeken met buitenlandse geestverwanten.

Dat SGP’ers zich in Nederland wel eens wat eenzaam voelen, is begrijpelijk. Wie deelt onze prolifestandpunten? Wie durft nog ondubbelzinnig op te komen voor een gezin met vader, moeder en kinderen, waarin niet per se een glanzende carrière, maar eerder een gezonde opvoeding de focus is?

Wie echter spreekt met de mensen in het land, ontdekt dat velen ronduit positief staan tegenover gangbare gedachten op dit punt. En internationaal is er zelfs veel steun voor dergelijke ideeën.

Confrontatie

Wij bezochten het Dignitatis Humanae Institute (DHI), een instelling in het Italiaanse Trisulti die zich beijvert voor een herwaardering van de menselijke waardigheid in Europa. Ze wordt gerund door de Brit Benjamin Harnwell. Naast kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zit ook Steve Bannon, voormalig adviseur van Donald Trump en belangrijke organisator en geldschieter van het project in Trisulti, in de Raad van Toezicht.

Het DHI wil in 2020 starten met een academie die een nieuwe lichting politieke talenten en opiniemakers klaarstoomt voor een noodzakelijke confrontatie met het links-liberale establishment, zoals dat ook in Europa de politiek en media domineert.

Tijdens ons interview met Harnwell viel al snel op te maken dat dit initiatief niet zomaar is weg te zetten als een „populistenschool”, waar een jonge generatie slechts geleerd zou worden „te discrimineren”, zoals linkse tegenstanders het doorgaans proberen voor te stellen. Het DHI wil zich primair inzetten voor de idee van de menselijke waardigheid, zoals die ons door de joods-christelijke traditie is overgeleverd. Daarbij vallen drie dingen op.

Christelijke waarden

Ten eerste blijkt dat populisme in het buitenland een breder begrip is dan waar wij in Nederland mee vertrouwd zijn geraakt. In ons land lijkt het veel weg te hebben van het oude liberalisme, dat zich inzet voor de gevestigde belangen van de eigen ‘witte’ bevolking. Die laatste groep wordt met in feite onhaalbare voorstellen verleid om op populistische partijen te stemmen. Om uiteindelijk via een ”cordon sanitaire” van politieke invloed te worden buitengesloten.

Echter, in breder Europees verband lijkt het ”populisme” nauw verbonden te zijn met een pleidooi voor christelijke waarden. In Zuid- en Oost-Europa staan het traditionele gezin en de waarde van het leven onder druk door de invloed van links-liberale politiek, die wordt gestimuleerd vanuit de Europese Unie.

Het ”populisme” in deze delen van Europa vormt op dit punt juist een krachtige tegenbeweging. Men wijst abortus en euthanasie om principiële redenen af. Het gezin met een vader en moeder en (meer dan twee) kinderen wordt niet alleen gezien als een manier om de vergrijzing tegen te gaan; deze gezinspolitiek komt mede voort uit de diepgewortelde overtuiging dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving.

Gelijkwaardig

Ten tweede worden de populisten waarop DHI zich richt in hun verzet tegen het links-liberale opengrenzenbeleid niet gedreven door racisme of xenofobie. Ook zogenaamde buitenlanders zijn naar hun overtuiging geschapen naar Gods beeld. Alle mensen zijn daarom principieel gelijkwaardig. Grote vraag is volgens hen wel of ongebreidelde immigratie met belastinggeld moet worden gefaciliteerd.

In de derde plaats blijkt het DHI, op basis van het christelijk mensbeeld en de kritiek op de links-liberale mainstream in de politiek, zeer geïnteresseerd in samenwerking met partijen als de SGP. De vrees om door politieke tegenstanders geassocieerd te worden met het ”populisme à la Trump” (iets wat voor de hand ligt vanwege de link met Bannon), mag geen reden zijn om samenwerking met organisaties waarmee de partij veel fundamentele waarden deelt al bij voorbaat uit te weg te gaan. Goed beschouwd heeft de SGP meer raakvlakken met dit instituut dan met de meeste politieke partijen in Nederland.

Eigen geluid

Het verdient aanbeveling dat de SGP deze mogelijkheden tot samenwerking optimaal benut, met behoud van haar reformatorische identiteit. Daarom hoeven SGP’ers zich niet te laten afschrikken door vooroordelen over organisaties als DHI.

In het Europees Parlement krijgt deze samenwerking vorm via de ECR-fractie, waaraan ook Poolse conservatieven en de populistische N-VA en FVD deelnemen. Elk met behoud van zelfstandigheid.

Mocht de link met ”het populisme” in Nederland wat minder voor de hand liggen, internationaal zijn er voldoende overeenkomsten die door goede contacten tot versterking van het eigen geluid kunnen leiden.

De auteurs zijn respectievelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut en medewerker van het Partijbureau van de SGP. Een uitgebreid interview met Harnwell is gepubliceerd in Zicht, het kwartaalschrift van het Wetenschappelijk Instituut.