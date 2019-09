Van der Pligt, Van den Assem en Den Hertog winnaars Feike Asma Concours

Jonathan van der Pligt (11), Idelette van den Assem (16) en Rob den Hertog (19) hebben dinsdagavond 3 september in Ede de zestiende editie van het Feike Asma Concours 2019 op hun naam geschreven.

Jonathan van der Pligt (11) uit Heinenoord won tijdens de finale van het concours in de categorie 11-15 jaar. Idelette van den Assem (16) uit Nunspeet was de winnaar in de categorie 16-18 jaar. Rob den Hertog (19) uit Ouddorp werd eerste in de categorie 19-24 jaar.

Harm-Jan van der Sluis (16) uit Grafhorst kreeg een aanmoedigingsprijs. Hij mag in 2020 een werk uitvoeren tijdens een concert van de Stichting Vox Humana, die het concours samen met Johannus Orgelbouw organiseert.

De jonge organisten moesten in de finale een van de grotere koraalbewerkingen van Feike Asma, Jan Bonefaas, Klaas Jan Mulder of Jan Zwart vertolken.

De jury van het orgelconcours voor amateurs, dat zoals gebruikelijk plaatsvond bij Johannus Orgelbouw in Ede, werd gevormd door de organisten Peter Eilander, Wybe Kooijmans en Everhard Zwart.

Aan de voorronde, die zaterdag 31 augustus plaatsvond, deden twaalf deelnemers in de leeftijd van 11 tot en met 23 jaar mee. In de finale speelden dinsdagavond vijf deelnemers.