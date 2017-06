Rik Melissant en Martien de Vos winnen Ambitus Orgelconcours

In de finale van het Ambitus Orgelconcours, die zaterdagmiddag 24 juni in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem plaatshad, heeft Rik Melissant gewonnen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 16 jaar. Martien de Vos werd eerste in de categorie 17 tot en met 21 jaar.

Beide winnaars waren leerling van Paul Kieviet in Middelharnis. Rik Melissant (18) komt uit Sommelsdijk. Vanaf zijn 14e jaar begeleidde hij zo nu en dan tijdens kerkdiensten in de hersteld hervormde gemeente en de gereformeerde gemeente van Herkingen. Sinds zijn 16e speelt hij ook met enige regelmaat in de hersteld hervormde gemeente van Sommelsdijk.

Martien de Vos (21) is student aan Codarts in Rotterdam bij Bas de Vroome. Hij is als organist verbonden aan de gereformeerde gemeente te Ooltgensplaat en sinds dit jaar ook aan de hervormde kerk van Mijnsheerenland.

Martien de Vos kreeg in zijn categorie ook de publieksprijs. In de categorie 13 tot en met 16 jaar ging deze naar Auke Kieviet.

In de finale van het eerste Ambitus Orgelconcours speelden zes finalisten. In de categorie 13 tot en met 16 jaar waren dat Auke Kieviet, Steven Knieriem en Rik Melissant. In de categorie 17 tot en met 21 jaar speelden Leendert Verduijn, Jos Maters en Martien de Vos.

Het spel van de finalisten werd beoordeeld door een jury bestaande uit de organisten Ton Koopman (voorzitter), Leo van Doeselaar, Jan Hage, Anton Pauw en Kees van Eersel.

De voorronde van het concours vond juni vorig jaar plaats in de Joriskerk in Amersfoort. De eerste en tweede ronde werden respectievelijk in de Eusebiuskerk in Arnhem en in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes gespeeld.

