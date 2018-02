Orgelpark stopt met uitgave magazine Timbres

Het Orgelpark in Amsterdam stopt met het uitgeven van het magazine Timbres.

Dat meldt voorzitter Loek Dijkman van de Stichting Orgelpark in een begeleidende brief bij de 23e en laatste editie van het blad.

Tien jaar geleden startte het Orgelpark in Amsterdam. Tegelijk kwam ook het halfjaarlijkse tijdschrift Timbres uit, waarvan prof. dr. Hans Fidom de redactie voerde. In het blad werd de missie van het Orgelpark –het orgel een nieuwe plek in het muziekleven geven– gepresenteerd en stonden „achtergrondartikelen over mensen, muziek en orgels.”

Steeds meer mensen weten het Orgelpark te vinden en de Stichting Orgelpark is tevreden over de rol die Timbres daarin heeft gespeeld, schrijft Dijkman. „In onze presentatie verleggen we vanaf nu het accent naar onze website.”

Op de site zijn vanaf heden niet alleen de concertgegevens te raadplegen, maar zullen ook bijzondere concerten zijn terug te luisteren en zal „met enige regelmaat” achtergrondinformatie „zoals u die uit Timbres gewend was” worden gepubliceerd.

Meer informatie: www.orgelpark.nl