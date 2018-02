Orgel Wijk bij Duurstede in middentoonstemming gezet

Het historische orgel in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede wordt op vrijdag 9 maart weer in gebruik genomen. Het instrument is door de orgelbouwer Gebr. Van Vulpen in de middentoonstemming gezet.

Dat meldt de orgelbouwer op zijn site.

Het tweeklaviers instrument in Wijk bij Duurstede werd volgens de orgelbouwer omstreeks 1615 gebouwd door Albert Kiespenning. Het orgel onderging in de loop der tijden verschillende gedaantewisselingen. Zo werd in de 19e eeuw het oorspronkelijke borstwerk omgebouwd tot rugwerk.

Gebr. Van Vulpen bracht het orgel bij de restauratie van 1980 al terug in de toestand van begin 18e eeuw. Nu is ook de stemming van het orgel aangepast aan het oorspronkelijk historische karakter, aldus de orgelbouwer. „Daarbij is de toonhoogte a 415 Hz gehandhaafd. Vanwege deze stemming zijn delen van het pijpwerk en de intonatie aangepast.”

De middentoonstemming is een ongelijkzwevende stemming, waarin vooral de tertsen zuiver klinken. „Zij is bij uitstek geschikt voor vroege orgelmuziek van de 16e en 17e eeuw”, aldus de Gebr. Van Vulpen. „Nu klinkt Sweelinck in Wijk bij Duurstede als herboren.”

Tijdens de ingebruikname op 9 maart (aanvang 20.00 uur) bespelen Pim Schipper (hoofdorganist van de kerk) en Wim Diepenhorst (adviseur namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) het orgel.