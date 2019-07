Organist Paul Houdijk (66) overleden

De blinde organist, musicoloog en jurist Paul Houdijk, organist van de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht, is afgelopen weekend op 66-jarige leeftijd overleden.

Dat meldde collega-organist Wouter van Belle maandagmiddag op zijn Facebookpagina. Volgens Van Belle was Houdijk al geruime tijd ziek.

Maarschalkerweerd bouwde orgels met een ronde, brede klank

Houdijk (1953), die in Utrecht orgel en muziekwetenschap studeerde, was sinds 1978 verbonden aan de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal, waar hij een orgel van Maarschalkerweerd bespeelde. Ook gaf hij regelmatig concerten en maakte hij drie cd’s op ‘zijn’ Maarschalkerweerdorgel, waaronder vorig jaar nog het album ”L’Organiste Romantique”.

Orgels van Maarschalkerweerd

Tussen 1993 en 2006 was Houdijk toegevoegd onderzoeker aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap, onderdeel van de Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht, met als specialisatiegebied de 19e-eeuwse orgelkunst in het algemeen en de Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd & Zoon in het bijzonder.

De musicus was sinds 1991 landelijk voorzitter van de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging (KDOV). Tussen 1987 en 1990 was hij lid van het bestuur van de Katholieke Klokken en Orgel Raad (KKOR).

De uitvaart heeft vrijdag in Utrecht plaats.

Meer informatie: paulhoudijk.nl