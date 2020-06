Gelders Orkest en Orkest van het Oosten nu echt samen verder als Phion

Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten gaan vanaf nu samen verder onder de naam Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel.

Op 1 september 2019 fuseerden Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten. Op 4 oktober lanceerden zij, tijdens hun eerste gezamenlijke concert, de nieuwe naam Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. De orkesten kozen er echter destijds voor de naam niet meteen te hanteren, maar de tijd te nemen deze bij medewerkers, publiek en stakeholders te laten landen. Met het aflopen van het culturele seizoen 2019-2020 is het moment voor de definitieve naamswijziging nu aangebroken, aldus het muziekgezelschap dinsdag 2 juni.

„Graag had het orkest de naam feestelijk gelanceerd met het uitkomen van de brochure voor seizoen 20-21, medio april. Dat was door de coronamaatregelen niet mogelijk. Desondanks gaat de organisatie vanaf dit moment over tot het voeren van de nieuwe naam. Zo kan Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel als één orkest beginnen aan de voorbereidingen voor het volgende seizoen”, aldus het persbericht.

Op de nieuwe website van het muziekgezelschap (www.phion.nl) staat het programma zoals het orkest dat oorspronkelijk gepland had. Algemeen directeur Jacco Post laat weten dat er op dit moment echter hard gewerkt wordt aan een aangepast programma, dat uitvoerbaar is in de huidige tijd. „Op deze manier gaat Phion ervan uit, ondanks de beperkingen, toch voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te kunnen zijn met (live) symfonische muziek.”

De naam Phion is afgeleid van ”philharmonie” en ”ontdekken”. De toevoeging ”Orkest van Gelderland & Overijssel” geeft aan „wat we zijn en voor wie we er zijn”, aldus het orkest. „Het geeft ons publiek een gevoel van nabijheid en toegankelijkheid. Tevens is dit een link met ons verleden en creëert het herkenbaarheid voor toekomstig nieuw publiek.”

