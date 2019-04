Recensie: Vierde Messiaen-cd Hayo Boerema

Messiaen en Hayo Boerema vormen een gelukkige combinatie, blijkt uit deel 4 van het complete orgelwerk, gespeeld op het Marcussenorgel van de Rotterdamse Laurenskerk.

Messiaens Meditaties over het mysterie van de Drie-eenheid (oorspronkelijk improvisaties) kunnen voor veel luisteraars –ondanks de duidelijke structuur– soms wat ondoorgrondelijk zijn. De uitstekende toelichting van Boerema helpt ook de minder getalenteerde luisteraar de werken te volgen. Het voordeel van het Laurensorgel ten opzichte van de (weinige) instrumenten in Frankrijk die voldoen aan de wensen van Messiaen aangaande de klankkleuren, is dat de heldere klank van Marcussen de muziek een doorzichtigheid geeft die de muziek allerminst verstoort. Het indrukwekkende volle orgel in deel 1, etherische strijkers in deel 2, subtiele vogelgeluiden, een warme grondstemmenklank: Boerema weet het allemaal uit de Rotterdamse reus te toveren.

Waar het gevaar op de loer ligt een doorzichtige klank te compenseren met overdreven nuances, lijkt Boerema nog steeds te groeien in de relatie met ‘zijn’ orgel. Deze uitvoeringen klinken doordacht, maar in de wervelende snelle delen en vogelgeluiden juist improvisatorisch: precies díé mix die de muziek van Messiaen zo intrigerend maakt.

Mijn favoriet is deel 8: lyrische cornetsoli, mystieke akkoordformaties en impressionistische vergezichten. Samen met de afsluitende improvisatie voldoende reden om uit te zien naar de volgende delen.

Olivier Messiaen, volume IV – Hayo Boerema, orgel; HAYO (197209); € 18,50; bestellen: www.hayoboerema.com

I: ”Le Père des Étoiles”

IV: ”Je suis, je suis”