Recensie: Broers Jussen spelen Bach

Twee begaafde pianospelende broers. Ze hebben al veel opgenomen –Mozart, Poulenc, Schubert– maar nu is Bach aan de beurt.

In het boekje vertellen ze uitvoerig waarom ze daar een poosje mee gewacht hebben: Bach is een bergketen in het muzieklandschap, niet te negeren. Maar het kost veel inspanning om de top te bereiken. Daar aangekomen word je echter royaal beloond door het fantastische uitzicht, op de genialiteit van de componist, op de spiritualiteit van een gelovig mens.

Op deze cd spelen de broers de dubbelconcerten BWV 1060 en 1061, samen met Amsterdam Sinfonietta, aangevuld met zes koraalvoorspelen voor piano vierhandig, waarvan vier in de zetting van György Kurtág (1926). De concerten bevallen me het best. We horen hier Bach in topvorm. Frisse muziek, waarin de solisten en het orkest op ingenieuze wijze elkaar de bal toespelen. Zowel het orkest als de pianisten zijn heel alert, waardoor in de snelle delen het speelse karakter goed tot uitdrukking komt, en in de langzame delen de meditatie –het „gebed” in de woorden van de heren Jussen– het volle pond krijgt.

De koraalvoorspelen worden fraai en sober gespeeld, al blijft wel de herinnering aan de originelen voor orgel dan wel de cantatedelen levendig.

Het boekje bevat vooral persoonlijke overwegingen van de pianisten. Iets meer informatie over de werken als zodanig had niet misstaan. Nu ontbreken zelfs de speeltijden. De opname is zonder meer fraai.

Bach – Lucas & Arthur Jussen; Deutsche Grammophon (00289 4818443); € 19,99; bestellen: jussen.merchandise-entertainment.com