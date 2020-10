Elsbeth Gruteke maakt podcasts met bekende organisten

Radiopresentator Elsbeth Gruteke is voor EO-NPO Radio 4 een podcast gestart waarin ze in gesprek gaat met bekende organisten.

In de podcast ”Alle Registers Open” zoekt Gruteke, die ook historicus, theoloog en predikant is, organisten bij hun eigen orgel op. „Wie zijn deze mannen en vrouwen, die vaak verborgen zitten achter dat kolossale instrument? Wat inspireerde hen om orgel te gaan spelen? Welke betekenis heeft de muziek voor hen? En wanneer trekken zij alle registers open?”

Op maandag 12 oktober zijn de eerste twee aflevering verschenen. In de eerste is Gruteke op bezoek bij Willeke Smits, organist van de Hooglandse Kerk in Leiden. Voor de tweede podcast ging Gruteke naar Rotterdam-Delfshaven, waar ze stadsorganist Geert Bierling opzocht.

Meer informatie: www.nporadio4.nl