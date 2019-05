Herdenkingsconcert Jean Guillou in Rotterdamse Laurenskerk

In de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam wordt op woensdag 5 juni 2019 met een concert de Franse organist Jean Guillou herdacht.

Organiste Zuzana Ferjenčíková speelt op het hoofdorgel van de Rotterdamse kerk een programma als „muzikaal eerbetoon” aan haar leermeester. Guillou zou dit concert zelf samen met Ferjenčíková hebben gegeven, maar de Parijse organist overleed in januari.

Volgens de concertorganisatie –in handen van stichting Vox Humana– worden tijdens het concert „verschillende kanten van Guillou belicht: als componist, dichter, interpreet, improvisator en meester van de transcriptie.” Er staan verschillende composities en transcripties op het programma van Guillou, evenals werken van Ferjenčíková.

Jean Guillou overleed 26 januari op 88-jarige leeftijd. Hij was als organist verbonden aan de Saint-Eustache in Parijs, sinds 1989 op een instrument van de Nederlandse orgelbouwer Van den Heuvel.

De Slowaakse Zuzana Ferjenčíková (1978) was leerlinge van Guillou en werkte veel met hem samen. In 2013 voerde ze in de Saint Eustache het gehele oeuvre van Guillou uit tijdens diens jubileum.

Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten ter plekke 15 euro en in de voorverkoop 12,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

Meer informatie: stichtingvoxhumana.nl