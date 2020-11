Benefietconcert voor Adullam in Barneveld

Vrijdagavond 20 november vindt in de Pniëlkerk in Barnveld online een orgelconcert plaats.

Organist Gerwin van Garderen speelt bekende psalmen onder het thema ”Orgelklanken voor Adullam”.

De opbrengst van het concert is bestemd voor Stichting Adullam, een reformatorische organisatie voor gehandicaptenzorg. Bij het concert mag vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn. Daarom is het live te volgen via YouTube.

Het concert begint om 19.30 uur en duurt een uur. De digitale toegang is gratis; doneren voor Adullam kan met een link of een QR-code.

Meer informatie via de website van het Adullam Comité Ede