Op zaterdag 24 augustus 2019 wordt er een zomeravondconcert georganiseerd in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Het concert wordt gegeven door de trompettisten Arjan en Edith Post en de organist André van Vliet. Arjan en Edith Post bespelen meerdere instrumenten, zoals de bugel en de piccolo-trompet. Door deze afwisseling beschikken zij over een breed repertoire.

André van Vliet is organist, en daarnaast als dirigent verbonden aan de koren Vox Jubilans uit Waddinxveen, projectkoor Oriolus uit Maarn, christelijk reiskoor Holland Zingt uit Puttershoek en mannenensemble Cantare uit Woudenberg. Voor Johannus Orgelbouw uit Ede verzorgt hij de maandelijkse ”muzikale handreiking” en een aantal andere promotie-activiteiten.

Op 24 augustus treden de trompettisten en de organist zowel gezamenlijk als solistisch op. Daarnaast is er tijd ingepland voor samenzang.

Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur. In de pauze is er in het atrium van de kerk een drankje te koop en is er gelegenheid de musici te ontmoeten. Kaarten reserveren vooraf kan voor € 7 telefonisch, of door een WhatsApp of sms te sturen met naam en aantal kaarten. Het telefoonnummer is 06-28571581. Kaarten bestellen via email kan via leenkoster53@gmail.com. Aan de kerk kosten kaarten € 10, en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.