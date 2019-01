Arjan Versluis nieuwe organist Grote Kerk Gorinchem

Arjan Versluis is benoemd tot de nieuwe hoofdorganist van de Grote Kerk in Gorinchem.

Zijn benoeming gaat per 1 maart 2019 in. Het is de bedoeling dat Versluis ook stadsorganist van Gorinchem wordt, meldt de musicus vrijdag op Facebook.

Versluis wordt de vaste bespeler van het drieklaviers Bätz/Witteorgel in de Gorkumse Grote Kerk. Hij volgt Gerben Budding op, die afgelopen zomer aantrad als hoofdorganist van de Sint-Janskerk in Gouda.

Versluis (40) is sinds 2001 als organist verbonden aan de Grote Kerk in Sliedrecht.

Arjan Versluis is weer terug bij de oude muziek