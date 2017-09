Oproep tegen komst 5G-netwerk

Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen hebben de Europese Commissie gisteren in een brief gevraagd de komst van het 5G-netwerk voor mobiele telefonie uit te stellen. Ze vrezen gevolgen voor de gezondheid van mensen.

De wetenschappers waarschuwen dat de grotere blootstelling aan straling onder meer kanker en onvruchtbaarheid kan veroorzaken, meldt de Belgische website hln.be. „Oude én recente wetenschappelijke studies wijzen op schadelijke gevolgen voor de gezondheid van draadloze producten bij testen die overeenkomen met werkelijke situaties. We zijn bezorgd dat de grotere blootstelling aan 5G-straling zal resulteren in onherstelbare schade”, aldus Lennart Hardell, kankerspecialist en verbonden aan de universiteit van Örebro in Zweden.

De wetenschappers vragen om de komst van het 5G-netwerk uit te stellen tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig bestudeerd zijn in onafhankelijk onderzoek dat niet wordt betaald door de industrie.