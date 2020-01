Dagboek van een student

En dan ben je student. Een woensdag uit het leven van tweedejaarsstudent Gijs ’t Hart (19).

07:30 Wekker

Tijd om op te staan. Vandaag moet ik naar de uni, dus snoozen gaat niet. Handig, zo’n verplichting, dan heb ik een stok achter de deur. Eerst maar even douchen. Dat ging gisterenavond niet. De woonkamer van ons studentenhuis –die op de route naar de douche ligt– zat vol mensen.

08:00 Ontbijt

Een snelle blik in de spiegel in de keuken leert dat m’n haar nog niet helemaal goed zit. Maar dat is snel gefixt. In een schaal kwak ik kwark, muesli en pindakaas. Die pindakaas, dat was een aanrader van mijn vriendin Daniëlle. Het smaakt fantastisch. Even een moment relaxen in de grote leunstoel in de woonkamer. Benen over mekaar en eten.

08:07 Wasrek

De wasmachine piept. Gisteravond heb ik de wekelijkse donkere was erin gedaan. Waar is het wasrek ook alweer? Ik vind het op de bovenverdieping. Het hangt vol met was van het huis. Ik vouw wat handdoeken op om ruimte te maken voor mijn eigen natte kleren. Wat truien, boxers en sokken knip ik op het rek.

08:16 Lunchpakket

De slippers mogen uit en ik kies het paar schoenen dat ik vandaag wil dragen. Het horloge gaat om. Even de deur openzetten om wat frisse Rotterdamse stadslucht op te snuiven. Op twee maïsboterhammen smeer ik beenhamsalade. De belegde bammetjes gooi ik in mijn tas. Op naar de uni.

08:57 College

Ik heb les in gebouw C, zaal 1 van de Erasmus Universiteit. De tijd tikt in gele letters boven de ingang van de collegezaal waar ik college kan volgen als ik daar zin in heb. Er is plek voor honderden luisteraars. Zo’n 50 van de circa 400 studenten die zich hebben ingeschreven zijn aanwezig. Dinsdagavond is stapavond, en het is woensdagochtend.

09:00 Autofabriek

„Good morning, let’s start”, zegt de docent. Alle lessen zijn in het Engels, want twee derde van de studenten is internationaal. Ik heb een plekje achter in de zaal gevonden en klap mijn MacBook open. De gele trui voorin zet tabellen op het scherm. Ik volg de studie International Business Administration, een soort bedrijfskunde, maar dan internationaal. Tijdens het college ”quantitative decision making” van vandaag moet ik optimalen berekenen. Bijvoorbeeld hoe groot de kans is dat in een autofabriek een auto zonder storingen van de band komt rollen.

09:54 Traag

Ik zit onderuitgezakt. Eén medestudent is weggelopen. De hoogleraar gaat nogal traag door de stof heen. Dat geeft mij de kans om de speech die ik vanavond op de studentenvereniging moet houden, uit mijn hoofd te leren.

10:10 Koffie

De docent is eerder gestopt en het duurt nog vijftig minuten voor het nieuwe college begint. Dat betekent: koffie. De automaatkoffie kost 82 cent, maar ik betaal liever 1,80 euro voor de koffie van het barretje. Dat verschil proef je. Meteen maar even op internet zoeken naar een goed sushirestaurant in Rotterdam. Een vriend is morgen jarig, dus ik trakteer hem op een etentje. En laat ik meteen even m’n agenda en mail bijwerken. En Facebook checken.

11:00 Klimaatverandering

Hoe beïnvloeden klimaatverandering en financiën elkaar? Daarover gaat de les van de gastdocent die voorin staat. „Waarom zouden jullie als financiële mensen je druk maken om klimaatverandering?” vraagt hij. Het antwoord: „De waarde van alles wat we bezitten verandert door klimaatverandering.” Hij laat een plaatje zien van de huizen die langs de Amerikaanse kust staan, minder dan 2 meter boven het zeeniveau. De prijzen van die woningen daalden met 7 procent. Niet omdat er al een overstroming is geweest, maar omdat er rekening mee wordt gehouden. Ik klap mijn Macbook dicht en luister.

11:42 Door

Pauze. Ik kan helaas niet blijven, want ik moet door naar de volgende afspraak.

12:29 Debattraining

Ik ben even langs huis geweest om mijn boeken af te gooien. Nu parkeer ik mijn fiets –het perfecte vervoersmiddel in een stad als Rotterdam– in het fietsenrek van de Guido de Brès. Twee jaar geleden deed ik op deze reformatorische middelbare school mee aan het Nederlands kampioenschap debatteren voor scholieren. We werden tiende. Het team dat dit jaar verbaal van zich af moet slaan, vroeg of ik hen wilde helpen bij de voorbereiding. Samen met een vriend, Florian, ga ik die uitdaging aan.

12:52 Boterhammen

Na wat omzwervingen door drukke gangen vol scholieren heb ik het juiste lokaal gevonden. Mijn oud-teamgenoot heet iedereen welkom, terwijl ik alvast op de plek van de jury ga zitten. Papier en pen in de aanslag, de boterhammen op de hoek van mijn bureau. Die eet ik straks op, terwijl de leerlingen debatteren over de vraag of de koning en de koningin democratisch gekozen zouden moeten worden.

13:27 Feedback

Heerlijk dat ik de debatterende vwo’ers mag opscherpen. Het niveau was niet geweldig. De presentatie ondermaats. De verwoording van de argumenten moet echt beter. „Begin alsjeblieft met een intro en eindig met iets anders dan „Dat was het dan” of „Oké, doei.”” Na de belangrijkste tips geef ik hun individueel nog wat feedback. Ik ben benieuwd wat ze ervan opsteken. Bij verschillenden zag ik wel potentie.

13:56 Docenten

Nog even blijf ik plakken met Florian. We zoeken de docenten van weleer op. We kletsen met hen over studie, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Net als voorheen, toen we vaak na onze debatuurtjes op woensdagmiddag nog even langs de lokalen liepen. Leuk om de oude gezichten weer te zien.

14:38 Buienrader

Eerlijk is eerlijk, de fiets is niet altijd ideaal. Ik sta met mijn rijwiel aan de hand in het fietsenhok. Het plenst. Ik check Buienradar. Heel Rotterdam oogt blauw van de neerslag. Het is natregenen of de trein pakken. Ik heb nu heel weinig zin om nat te regenen. Nog even wachten: appjes beantwoorden. Misschien stopt de regen zo.

14:54: Nat

Droog gaat het in korte tijd niet worden, maar ik moet nu echt door. Ik laat me toch maar natregenen. Op zulke momenten mis ik mijn achterspatbord. Het zand uit de regenplassen zit tot in mijn nek.

15:33 Omkleden

Thuis even omgekleed. Zo heb ik meteen iets droogs aan. Het is gestopt met regenen, dus ik stap weer op de fiets. De reis gaat dwars door Rotterdam, van zuid naar noord. Van mijn dispuutshuis Bonaparte naar dispuutshuis Schone Schijn. We hebben een vergadering van de najaarsweekwisselingcommissie van het Ichthusdispuut van studentenvereniging CSFR. Over twee weken gaan we met de vereniging een weekend weg, dus we moeten nog wat werk verzetten.

15:59 Boodschappen

Een snelle tussenstop bij de supermarkt. Vanavond laat ik de vereniging weten dat ik samen met vrienden een herengenootschap begin. Onze nieuwe vriendenclub trakteert daarom tijdens het happy hour op gin-tonic. Daniëlle, mijn vriendin, is al in de supermarkt om te helpen. Ik moet komkommer, citroenen en ijsblokken scoren. Het bonnetje dat uit de zelfscanner komt, bewaar ik. Dat gooi ik straks in de Wie Betaalt Wat. Bij de slijterij naast de supermarkt haal ik een fles gin. Na elf minuten heb ik alle benodigdheden.

16:37 Draaiboek

De ijsblokken liggen in de vriezer van Schone Schijn. Koffie is gezet. De vergadering kan beginnen. Op de agenda staat de vraag wat we doen met de vesperworkshops.

17:07 Laptop

Ik kom erachter dat ik totaal vergeten ben het draaiboek voor het weekend in een tabel te zetten. Ik pak de laptop en draai het boek ter plekke in elkaar. Medecommissieleden bekijken ondertussen de posters die we ter promotie maakten.

17:55 Presentatie

Ik heb een idee om het thema van ons weekend –”Are you connected?”– op een leuke manier te presenteren. Ik vertel het idee voor een toneelstukje aan de commissie en stel voor dat we gewoon gaan oefenen. Na wat gekibbel gaan we aan de slag. Twee commissieleden spelen oude boertjes. Na drie keer oefenen zit het erin.

18:16 Omkleden

De commissievoorzitter kookt het eten. Dat betekent: een vrij halfuurtje. Tijd om even bij te kletsen met Daniëlle. Die ken ik trouwens via de studentenvereniging. Ik gebruik de tijd meteen om me om te kleden. Op de verenigingsavond is de dresscode voor heren jasje-dasje.

18:52 Pompoensoep

In mijn witte overhemd ga ik eten. Pompoensoep, salade en stokbrood met kruidenkaas staat op het menu. Een van de commissieleden krijgt een mail dat hij volgend jaar een halfjaar aan een universiteit in Oslo mag studeren. Ik ben blij voor hem. En ook dat het lukt om te eten zonder knoeien.

19:19 Stress

De vaat laten we staan, want we moeten nu weg. Nu! Anders zijn we te laat bij de sociëteit.

19:32 Sociëteit

M’n fietsverlichting doet het. In een flink tempo gaat het langs Rotterdam Centraal. Nog even een plasje plegen. De meeste studenten zijn al op de sociëteit. Als ik binnenstap heft de vereniging al bijna haar Latijnse lijflied aan. Een Bijbellezing, inleiding en psalmgezang volgen.

20:18 Multicultureel

Een VVD-raadslid van de gemeente Rotterdam en een imam uit dezelfde stad geven hun visie op de multiculturele samenleving. Interessant om verschillende visies te horen op een probleem dat we met z’n allen hebben.

20:58 Koffie

In de pauze is het tijd voor social talk. Even koffie tanken en buiten een luchtje scheppen met andere verenigingsleden.

21:25 Minaretten

Tijd voor discussie met de inleiders. Ik luister geboeid, de armen en benen over elkaar. Ik heb geen specifieke vraag, maar ben benieuwd waar andere verenigingsleden mee komen. Ik merk dat medestudenten zich goed hebben ingelezen. Ze stellen scherpe vragen aan de beide sprekers.

22:17 Toilet

De imam wordt bedankt met twee flessen druivensap, de VVD’er krijgt een fles wijn. Ik sprint naar het toilet voor een plasje. We gaan ons thema presenteren. We scherpen elkaar nog even op. „Hard genoeg praten, hè mensen.” „En nog even Lunteren noemen, want daar gaan we het weekend naartoe.”

22:20 IJsberen

We zijn er klaar voor. Ik heb al een paar keer de zaal in gespiekt. Waarom duurt het zo lang voor we aan de beurt zijn? Bizar. IJsberen dan maar.

22:34 Kippen

Ein-de-lijk. We kunnen het toneelstukje ”Are you connected?” opvoeren. Mijn uitspraak ”Jullie hebben kippen, ik gewoon werk” valt in de smaak. „In dit weekend willen we nadenken over de relatie die u hebt met God, anderen en uzelf”, licht de voorzitter het thema verder toe. Ik ben alweer weg om mijn volgende presentatie voor te bereiden.

22:51 Herengenootschap

Met vijf vrienden heb ik een herengenootschap gevormd. De bestuursvoorzitter laat een filmpje zien waarin wij ons presenteren. Als het beeld op zwart gaat, wandelen we met z’n zessen met onze geel gestreepte stropdassen naar binnen. ”Ignacio” heet het herengenootschap. „Getrouwelijk overgezet zijnde betekent dit: het volle leven”, vertel ik de groep. Om vervolgens aan te kondigen dat wij straks tijdens het happy hour trakteren op gin-tonic. Dat levert een daverend applaus op.

22:58 Dassen

Als voorzitter van het genootschap krijg ik veel vragen te verduren vanuit de zaal. Over de kleur van onze dassen, het logo en de manier waarop we ons jasje dragen. Studentikoze humor.

23:23 Felicitaties

Tijd voor een biertje. En om handen te schudden. We worden volop gefeliciteerd.

00:00 Happy Hour

Voor alle studenten hebben we een bekertje gin-tonic. Ze vinden gretig aftrek.

02:00 Thuisgebracht

Rond een uur of twee breng ik mijn vriendin Daniëlle veilig thuis in Schone Schijn. Vervolgens fiets ik door de Maastunnel in 25 minuten naar huis.

03:00 Dagboek

De dag zit erop. Ik sluit de dag af met gebed en lees nog wat uit ”Spreukendagboek” van Tim Keller.