Waterbuffer in de tuin

Regenwater is iets om zuinig op te zijn. Ook in de tuin. Graaf bijvoorbeeld een slootje om te voorkomen dat het in het riool verdwijnt.

Ton

De eenvoudigste manier om zuinig om te springen met regenwater is een regenton plaatsen. Bijvoorbeeld gekoppeld aan de dakgoot van de schuur. Een flinke bui en de ton zit weer vol. Vervolgens kun je daaruit ettelijke gieters of emmers met water vullen: voor de planten in de tuin of bijvoorbeeld het wassen van de ramen.

Inmiddels zijn er allerlei varianten van de ouderwetse regenton bedacht en op de markt gebracht. Hele kleintjes, bijvoorbeeld, voor mensen met alleen een balkon. Een wel heel bijzondere toepassing is de waterschutting. Die bestaat uit modules die je als legoblokjes op elkaar kunt zetten en die samen een erfafscheiding vormen. Je kunt er een kraantje aan bevestigen om de modules leeg te laten lopen.

Afvoer ontkoppelen

Regen: soms zit je erom verlegen. Denk aan de droge periode dit voorjaar. En soms zit je ermee verlegen. Bijvoorbeeld als er op een dag net zo veel neerslag valt als gemiddeld in een maand. Op plaatsen waar het regenwater samen met het afvalwater in het riool belandt, kan dat bij hevige buien tot overlopende putjes leiden. Dat is een van de redenen dat gemeenten hun inwoners door middel van subsidies stimuleren om de regenpijp af te koppelen van het afvoersysteem. Dat klinkt als een eenvoudige actie, maar er komt toch nog van alles bij kijken. Het water dat op het dak valt zal op een alternatieve manier moeten worden opgevangen, om te voorkomen dat het alsnog in het riool belandt.

Slootje

Om regenwater, bijvoorbeeld van de daken in een buurt, op te vangen wordt in het openbaar groen wel gekozen voor de aanleg van een wadi. Dat woord verwijst formeel naar een rivierbedding die meestal droogstaat. Al heeft zo’n wadi nieuwe stijl in een nieuwbouwwijk vaak eerder iets van een ondiepe, begroeide sloot.

Als huiseigenaar kun je ook op het eigen erf zo’n in wezen ouderwetse waterberging aanleggen. Vanuit dat slootje sijpelt het regenwater langzaam de grond in. Dat helpt tegen uitdroging van de bodem.

De aanleg vraagt wel iets meer dan lukraak een sleuf in de grond graven. Het is bijvoorbeeld van belang om het slootje te voorzien van een laag grind, zodat het water snel wordt opgenomen. Ook goed om te weten: hoe groot moet zo’n wadi eigenlijk zijn?

>>huisjeboompjebeter.nl/regenwaterberging/