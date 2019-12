Triodos Bank bouwt het meest natuurinclusief

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 is gewonnen door de Triodos Bank in Driebergen.

Bij de bouw van het hoofdkantoor op een historisch landgoed zijn tal van vogel- en vleermuisvriendelijke maatregelen getroffen. De projecten Genderdal in Eindhoven en Happy Days in Zoetermeer wonnen in de categorie herinrichting en ontwerp.

De wedstrijd is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging. Met de award willen zij de aandacht vestigen op de meest inspirerende praktijkvoorbeelden van natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

De prijs is donderdag uitgereikt op het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2019 in het Brabantse provinciehuis.

De drie winnaars laten volgens Vogelbescherming Nederland zien dat het relatief eenvoudig is om de gebouwde omgeving te vergroenen en de biodiversiteit in de steden te bevorderen.