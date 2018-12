Fosforworm gevonden, een nieuwe, lichtgevende exoot

Leden van de Vogelwerkgroep Texel zagen tijdens een nachtexcursie op 27 oktober lichtgevende puntjes langs het pad bij de Horsmeertjes. Al snel werd de verrassende veroorzaker gevonden: de fosforworm Microscolex phosphoreus.

De fosforworm behoort tot de regenwormen, waarvan zo’n 25 soorten in ons land voorkomen. De soort is waarschijnlijk afkomstig uit Argentinië, maar heeft zich door de plantenhandel de laatste eeuwen over de wereld verspreid. In Groot-Brittannië vormen ze zelfs een plaag op golfbanen.

Het verschijnsel dat dieren licht kunnen geven, wordt ook wel bioluminescentie genoemd. De meeste lichtgevende dieren leven in de oceanen. Van de landdieren zijn de vuurvliegjes het bekendst. Daarnaast zijn er duizend- en miljoenpoten, springstaarten, slakken en wormen die licht geven. Wereldwijd zijn circa 7000 soorten regenwormen bekend en daarvan produceren er zo’n 80 soorten licht.