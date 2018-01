Flinke groei in zonnepanelen Nederland

Het afgelopen jaar zijn drie miljoen zonnepanelen geplaatst in Nederland. Dat is een toename van bijna 60 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2018.

De groei is volgens onderzoeksbureau Good! te danken aan prijsdalingen en meer bewustwording bij consumenten en bedrijven. Bij bedrijven droeg ook een subsidieregeling bij aan de groei.

In totaal zijn in Nederland nu ruim 12 miljoen zonnepanelen geplaatst die goed zijn voor een piekvermogen van 3000 megawatt. Dat is goed voor 2,2 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland.

Greenpeace Nederland ziet in die groei het bewijs dat de plannen van het nieuwe kabinet om de salderingsregeling, waarbij de zelf opgewekte stroom van de door de klant gebruikte stroom wordt afgestreept, aan te passen geen goed idee zijn. Die regeling is namelijk „een belastingvoordeel dat deze spectaculaire groei mogelijk heeft gemaakt”, stelt de milieuorganisatie.

Greenpeace verwijt minister Wiebes van Economische Zaken een „kruideniersmentaliteit”. „Burgers die zelf schone elektriciteit willen opwekken om de klimaatcrisis te bestrijden, moet je niet afremmen, maar juist zo veel mogelijk aanmoedigen”, stelt de organisatie.