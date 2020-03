Vitamine C in China ingezet tegen coronavirus

In China zijn met succes twaalf patiënten met een ernstige longontsteking door het nieuwe coronavirus (Covid-19) op de intensive care behandeld met hoge doses vitamine C per infuus. Dat melden Chinese artsen in het Tongji ziekenhuis in de stad Xi’an.

De website orthomolecular.org plaatste een verklaring van de Chinese medici. Ze stellen dat de therapie zo snel mogelijk na opname moet beginnen. „De behandeling versterkt de antivirale activiteit van het immuunsysteem en voorkomt of geneest acuut longfalen.” Inmiddels hebben de Chinese autoriteiten per truck 50 ton vitamine C naar de provincie Hubei en Wuhan gebracht, de brandhaard van de epidemie met Covid-19.

Ook Koreaanse artsen verbonden aan het ziekenhuis van Daegu in Zuid-Korea melden vergelijkbare successen. „Alle patiënten en het personeel slikt hier vitamine C. Coronapatiënten met symptomen kregen 30.000 mg per infuus. Sommigen waren na twee dagen genezen”, aldus de artsen.

Patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus worden in het universitair medisch centrum Zhongnan in Wuhan in China eveneens behandeld met hoge doses vitamine C. De patiënten krijgen de vitamine C (24.000 milligram per dag) gedurende zeven dagen toegediend per infuus. De behandeling is onderdeel van een studie die wordt geleid door prof. dr. Zhiyong Peng, leidinggevend arts in het ziekenhuis, zo meldt orthomolecular.org Een ernstige complicatie van een besmetting met het nieuwe coronavirus (Covid-19) is een longontsteking. Bij sommige patiënten slaat het afweersysteem op hol en worden zeer veel signaalstoffen (cytokinen) geproduceerd, een zogeheten cytokinenstorm. Dit resulteert in een enorme ontstekingsreactie waarbij zich grote hoeveelheden vrije zuurstofradicalen (oxidanten) vormen. Deze agressieve stoffen beschadigen cellen en weefsels.

Als dit proces doorslaat, kan dit leiden tot orgaanfalen. Dit is precies wat gebeurt bij patiënten die overlijden aan een infectie met Covid-19. Door het heftige ontstekingsproces vermindert de zuurstofuitwisseling in de longen en daalt de zuurstofverzadiging in het bloed. Aansluiting op een kunstlong (extra corporele membraan oxygenatie, ECMO) is dan noodzakelijk, maar zelfs dat biedt niet altijd uitkomst, bijvoorbeeld omdat ook andere organen uitvallen. Dit was onder meer het geval bij de Chinese arts Li Wenliang, die begin februari stierf ten gevolge van een infectie met Covid-19.

Vitamine C is een antioxidant en kan bij orgaanfalen de grote hoeveelheden vrije zuurstofradicalen afvangen. Patiënten hebben in zo’n situatie echter vaak een nauwelijks meer meetbaar gehalte aan vitamine C. Op de intensive care van het Sentara Norfolk General Hospital in Norfolk (VS) behandelde internist prof. Paul Marik patiënten met orgaanfalen en sepsis daarom met hoge doses vitamine C per infuus, in combinatie met het hormoon hydrocortison en vitamine B1 (thiamine). Hij boekte daarmee opzienbare resultaten, zo meldde het RD september 2017.

Bij kleine kinderen beneden de vijf jaar met een ernstige longontsteking leidde toediening van vitamine C (200 milligram per dag) tot een snelle verbetering van het ziektebeeld. De zuurstofverzadiging verbeterde binnen één dag, zo bleek uit onderzoek in 2014.