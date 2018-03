Gezondheidsraad wil meer onderzoek naar ME/CVS

De Gezondheidsraad wil dat klachten van patiënten met ME/CVS serieus genomen worden en erkend bij de beoordeling van uitkeringsaanspraken. Ook moet er meer wetenschappelijk onderzoek komen om patiënten beter te kunnen helpen.

Dat blijkt uit een maandag verstuurd advies van de Gezondheidsraad naar Tweede Kamer, die hierom had verzocht. Mensen met ME/CVS zijn langere tijd beperkt in hun functioneren. Over het ontstaan van de ziekte is nog weinig bekend. Dat maakt dat de reguliere behandeling zich alleen richt op verlichting van symptomen, bijvoorbeeld met slaapmiddelen of pijnstillers. Ook cognitieve gedragstherapie kan een optie zijn. Patiënten zoeken vaak hulp bij in ME/CVS gespecialiseerde alternatieve artsen. Veel artsen hebben volgens de raad vooroordelen ten opzichte van ME, waardoor patiënten zich niet serieus genomen voelen. Aanspraken op inkomens- en zorgvoorzieningen worden niet altijd erkend. De raad beveelt bijscholing aan van zorgverleners.