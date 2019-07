Schatten uit het Rijksmuseum in Gouda

In Museum Gouda is tot en met 27 oktober de tentoonstelling ”Lage Landen”, in samenwerking met het Rijksmuseum, te zien.

”Lage Landen” is een reis door vier eeuwen Nederlandse landschapsschilderkunst met 38 werken uit het Rijksmuseum en een selectie uit de eigen collectie van Museum Gouda. Het betreft schilderijen van onder anderen Constant Gabriël, Anton Mauve, Jacob van Ruisdael, Willem Maris en Jozef Israëls.

Door de eeuwen heen schilderen kunstenaars het veelzijdige Nederlandse landschap. Van natte, modderige polders in het Groene Hart tot de woeste en lege heidegronden in Drenthe. Wie naar de schilderijen in ”Lage Landen” kijkt, herkent ze als typisch Nederlands.

Een eigentijdse toevoeging krijgt ”Lage Landen” met het werk van ontwerpersduo Atelier NL. Dit maakte speciaal voor Museum Gouda het glas-in-loodraam ”De ZandScheppers”.

Meer informatie: schattenuithetrijks.nl