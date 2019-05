Expositie in Voorburg toont de schoonheid van verval

De Voorburgse fotograaf Bas van der Poel toont in zijn werk de schoonheid van verval. Hij bezoekt verlaten plaatsen, plekken waarvan velen niet meer weten dat ze bestaan. Van der Poel laat in zijn foto’s de sfeer van een moment zien, gebruikmakend van enkel natuurlijk licht. De gebouwen die hij vastlegt zijn veelal leegstaande ziekenhuizen, vergeten boerderijen, gesloten fabrieken, vervallen kastelen of verlaten kerken. De exacte locaties worden echter niet bekendgemaakt. Hiermee wil Van der Poel de monumentale panden tegen vandalisme beschermen. De gouden regel bij zijn werk is: „Leave nothing but footprints, take nothing but photos.” De tentoonstelling ”The Colors of Decay” is tot en met 8 juni te zien in Museum Swaensteyn in Voorburg. Tijdens de tentoonstelling is het boek ”The Colors of Decay”, met ruim honderd foto’s van Bas van der Poel, te koop.

www.swaensteyn.nl