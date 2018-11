Peugeot 508: Frans met een moderne twist

Uit volle borst werd vroeger ”Wie gaat dat betalen” gezongen. Bij Peugeot was ”zoete lieve Gerritje” de notaris, arts of bedrijfsdirecteur. Mensen die in een beschaafde 504 reden. In datzelfde segment stelt Peugeot nu de 508 voor. De vraag uit het aloude lied klinkt nu nog luider.

Bij Peugeot gelooft men sterk in de terugkomst van de sedan. Een sierlijke sedan met een coupéachtig voorkomen, zoals de 508, heeft voordelen ten opzichte van de o zo populaire SUV. Gewicht en stroomlijn hebben een gunstige invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De nieuwe Peugeot 508 heeft een gelijknamige voorganger, maar daarmee stopt ook iedere vergelijking. De auto is volgens een compleet andere filosofie vormgegeven. De nieuwe 508 oogt een tikkeltje sportief, maar is vooral een erg elegante vijfdeurs. Jawel, de bagage gaat via een grote achterklep naar binnen. Ondanks of misschien juist wel dankzij de afgenomen afmetingen toont de Fransman breder en is hij ook daadwerkelijk lager. Dat komt omdat al vanaf de eerste conceptfase bij Peugeot vastlag dat de 508 portierruiten zonder omlijsting zou krijgen. Een dure constructie, maar wel eentje waardoor de koets 4 centimeter lager geconstrueerd kon worden bij een gelijkblijvende instaphoogte.

Wenkbrauwen

De koplampen liggen verscholen onder een soort van fors uitgevallen wenkbrauwen. Geen stilistisch foefje. Moderne koplampen zijn dure, technologische hoogstandjes die bij lichte aanrijdingen zo beter worden beschermd. De achterlichten vormen een bijzonder kunstwerk. Led is uiteraard de techniek die wordt toegepast. Niet de betaalbaarste oplossing, maar wel eentje die heel veel vrijheid geeft aan de ontwerpers.

Verder kenmerkt de carrosserie zich door flink naar buiten getrokken spatborden in een vorm die jaren geleden nog niet in metaal realiseerbaar was. Aan de voorkant brengt het merk een oud detail terug. De naam 508 staat in een historisch lettertype prominent op het front boven het centraal geplaatste logo. De dagrijverlichting verbindt als een krachtige afbakening de koplampen met de grille onder in de bumper.

Alle moderne Peugeots kenmerken zich door een piepklein stuur. Dat is ook bij de 508 zo geplaatst dat de bestuurder hier overheen moet kijken om de gegevens van het instrumentarium af te lezen. Daarnaast past Peugeot in een nieuwe vorm het i-Cockpitdashboard toe: een nieuwe lay-out met naast het instrumentarium een centrale plaats voor het grote scherm. Daaronder een bescheiden aantal bedieningsknoppen, uitgevoerd als een soort van pianoklavier. Bijzonder is ook het horizontale oppervlak onder het instrumentarium. Dat zorgt er mede voor dat Peugeot een geheel eigen sfeer in het interieur weet te creëren.

Fraaie en goed ondersteunende stoelen zorgen voor een comfortabele rit. De ruimte op de achterbank blijkt echter wat beperkt, zeker in hoogte. Dat is nu eenmaal de knieval die Peugeot maakte omwille van het exterieurontwerp. Het bagagevolume blijkt met minimaal 487 liter wel van niveau. Na het neerklappen van de achterbank neemt dit toe tot 1537 liter.

Mooi stil

Het motorenprogramma beperkt zich tot een 1,6 liter benzine met 180 of 225 pk en een 1,5 of 2,0 liter diesel, variërend in vermogen van 130 tot 180 pk. Vrijwel alle varianten hebben standaard een 8-traps automaat, met uitzondering van de 130 pk diesel, die ook met een handbak verkrijgbaar is. Deze 130 pk diesel met automaat blijkt meer dan voldoende kracht te hebben, vooral dankzij een koppel van 300 Nm bij 1750 tr/min. De motor functioneert mooi stil en de versnellingsbak heeft zo veel overbrengingen dat er bij alle rijomstandigheden een laag motortoerental kan worden aangehouden. Een gemiddeld brandstofverbruik van boven de 1 op 18 is geen probleem.

Peugeot geeft de nieuwe 508 een fraai afgestemd onderstel mee dat zo nodig alle zeilen bijzet voor sportief rijden, maar dat doorgaans is afgestemd op lange, comfortabele ritten. Frans met een moderne twist.

Maar wie gaat dit betalen? Het lijkt dat de nieuwe 508 hoog in het segment start: vanaf 37.690 euro voor de handgeschakelde 130 pk diesel. Met automaat gaat-ie voor 40.490 euro de deur uit. Een benzineauto met 180 pk en automaat begint bij 42.190 euro. De recent gewijzigde berekening van de bpm zorgt er echter voor dat gemiddelde concurrentie ook op dit niveau zit. Dus gaat de moderne ‘Gerritje’ dit gewoon betalen.

Peugeot 508 BleuHDi 130

Topsnelheid

208 km/u

Acceleratie

9,9 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

5,5 liter/100 km

CO2-uitstoot

98 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1500 kg

+

Vormgeving. Het lijkt autofabrikanten tegenwoordig moeilijk af te gaan om origineel te zijn. Peugeot bewijst dat het wel kan.

Comfort. Soepele diesel, fijne automaat en een prettige onderstelafstemming.

+/-

Wennen. Indeling van het dashboard is een paar dagen wennen.

Ruimte. Voorin biedt de 508 volop ruimte, maar op de achterbank moeten volwassenen een beetje inschikkelijk zijn.