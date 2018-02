Ja hoor. Verliefd

Goed vóélen, adviseerde Mik, de koper van mijn appartement, toen ze hoorde dat ik op een zaterdagochtend in het dorpje M. ging kijken, waar buurman Jan een bouwtechnisch rapport zou opstellen. Dus ik liep door Het Bergje en ik voelde.

In M. staat een huis dat Het Bergje heet. Het is gebouwd in de jaren 60, er woonden twee oudere dames in op het laatst; familieleden hebben het huis geërfd. Een jaar of drie geleden zetten ze het te koop, maar het werd niet direct verkocht, en daarna kwamen er huurders in. De huurders ken ik. Waarschijnlijk zouden zij er blijven wonen, maar misschien ook niet, en ze vroegen op een dag aan mij: zou Het Bergje niks voor jou zijn eventueel? Ik keek rond in de woonkamer en dacht: Het Bergje is wat voor mij.

Het huis staat op een perceel van dik 400 vierkante meter en heeft een tuin waar iemand veel van gehouden heeft. Zoiets merk je. Binnen is het gemoedelijk en ouderwets. In de kamer ligt vloerbedekking. Op de plek waar nu de gaskachel staat zou je een houtkachel kunnen neerzetten. De zolder is een beetje eng. Er staat een eenpersoonsbed dat van een van de oude dames is geweest, met een gele wollen deken erop, en er liggen pakketjes met kleren. Het plafond is een halve cirkel, als de hemel van een wieg maar dan net anders, van glanzend materiaal, beige met bruin. Langs de wanden zitten donkere kasten met duistere onbekendheden en schotjes.

De zon scheen, de sneeuw smolt, de oranje markiezen zaten naar beneden. Buurman Jan zag er die zaterdagochtend zakelijk uit, hij droeg een ribfluwelen zwart colbert en had een map bij zich met daarin minimaal acht A4’tjes om kruisjes op te zetten. Hij dronk koffie op de bank in Het Bergje, zijn colbert kwam vreselijk onder de hondenharen te zitten.

Voor een bouwkundige is een huis goed als de muren, het dak en de fundering goed zijn, had hij op de heenweg gezegd. „Als je bijvoorbeeld de muren van zo’n vrijstaand huis moet gaan voegen... dát is een kostbare klus.”

„Het casco is goed hoor!” zei hij even later, nadat hij met een frons om het huis was gelopen en krabbeltjes zette, terwijl ik stond te voelen in de tuin. „En de kozijnen zijn hard. Hoor maar.” Hij klopte op het hout. „Kijk, dit latje hier moet vervangen worden, maar dat is een glaslatje, da’s niks.” Hij wees omhoog. „Dat driehoekje hout daar zou vernieuwd mogen worden, maar het stelt weinig voor want de meeste houtjes die de dakgoot dragen zijn nog goed, en de dakgoot zelf ook.” Bij de dakgoot noemde hij een frivool woord dat ik me niet kan herinneren, maar het duidde erop dat het een fraai type ontwerp was.

Het hobbelige, weggevreten deeltje in de betonnen muur van het tussenschuurtje, dat huis en garage verbindt, schrikte hem evenmin af. „Zou je gewoon kunnen afbreken, die tussenschuur. Omdat-ie niet mooi is. Ik zou hem gerust weghalen.”

De garage maakte hem erg vrolijk – gewoon, de mogelijkheid om je auto binnen te zetten.

Op zolder keek hij met een kennersblik naar de ketel. De ketel heeft daar z’n eigen hokje, met bruine klapdeurtjes ervoor. Hij mompelde dingen en keek naar meters, wees op een zilverkleurig deel en zei: „Dat is vernieuwd.”

De zolder vond ik die zaterdag veel minder eng dan eerst. De houten schotten aan de zijkanten betekenden in feite een hoop kastruimte. Er is een hangkast. Ook al zie je wat achterstalligheid: dit huis is jarenlang goed onderhouden, dacht ik. De opa en oma van de huidige eigenaars lieten het bouwen. Zó lang geleden is dat nou ook weer niet.

In de keuken is het aanrecht laag, de deurtjes zijn beige. De koelkast is klein. Er zit een wonderlijk, langwerpig schotje met vlechtwerk naast de koelkast.

Het voelde goed, dat Bergje.

Binnenkort meer over keuzes maken.

Past Het Bergje in het spaarvarken?

Wat wordt het: een ouder huis of toch die nieuwbouwwoning in dat andere dorpje, wat verder weg? Buurman Jan raadde aan om het volgende te betrekken bij de afweging.

- Ik vind het belangrijk dat de buurt compleet is ingericht, en voorzien is van (groot) groen;

- Ik ben handig en hou van klussen;

- Ik wil weinig betalen voor energie;

- Ik wil dicht bij mijn werk wonen;

- Ik wil graag een huis met karakter (met een rond raam en glas in lood);

- Ik ben gesteld op comfort en wil het in het gehele huis warm hebben;

- Ik kook graag en wil een keuken met veel inbouwapparatuur;

- Ik wil graag in een tuin werken (grote tuin met planten), of niet (kleine tuin met bestrating);

- Ik heb een hekel aan het uitzoeken van meerwerk (keuken, vloer...);

- Ik vind het lastig om een huis van een tekening te kopen.

Oud, nieuw, dichtbij of verder weg...

Wat voor kosten komen eraan bij Het Bergje? In zijn bouwtechnische rapport kwam buurman Jan met de onderstaande inschatting.

Direct

Dubbel glas € 3000

Spouwmuurisolatie € 2000

Reparatie houtwerk € 600

Schilderwerk (buiten) € 1500 (evt. zelf doen)

Schilderen en behangen (binnen) € 2000 (evt. zelf doen)

Nalopen kranen, cv e.d. € 150

Elektra: bijplaatsen groepen € 400

Plaatsen aardlekschakelaar € 250

Plaatsen CO2-rookmelder € 100

Later

Vloerisolatie € 2000

Nieuwe ketel € 2500

Nieuwe keuken € 10.000

Hier komen de kosten voor overdrachtsbelasting, taxatie en eventuele makelaarskosten nog bij.