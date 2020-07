Frankrijk in Nederland: Fromage, Germaine Richier en Jeu de boules

Stap binnen in de Fransoos in Leiden, doe je ogen dicht en haal diep adem. ’t Is net of je op een Franse markt loopt, de herkenbare geur van de Franse kaas komt je tegemoet.

Eigenaar Ed Chavernac groeide op in Zuidwest-Frankrijk. Als chef-kok runde hij een restaurant in zijn geboorteland. Nu komt hij er nog regelmatig, al was het maar omdat hij de kazen die in zijn winkel liggen het liefst zelf bij de Franse boer haalt.

Behalve ”fromage” heeft Chavernac nog meer Franse producten in de winkel aan de Doezastraat. Onder meer een grote selectie wijnen, droge worst en patisserie. Wie geen grote boodschappentas mee heeft maar toch wat wil proeven, kan een keuze maken uit de belegde broodjes in het assortiment. Een vleugje Frankrijk tijdens een dagje Leiden.

Germaine Richier

Wie niet op vakantie kan of wil maar wel graag Franse kunst bekijkt, kan deze zomermaanden naar museum Beelden aan Zee in Scheveningen, waar sculpturen te zien zijn van de hand van Germaine Richier. In het naoorlogse Frankrijk was Richier (Grans, 1902-Montpellier, 1959) een van de belangrijkste beeldhouwers. Terwijl veel van haar tijdgenoten als reactie op de oorlog voor de abstractie kozen, bleef Richier het mensbeeld trouw, zij het niet zonder dit te veranderen. Vóór 1939 maakte ze realistische portretten en vrouwelijke naakten, tijdens en na de oorlog zijn de figuren nog steeds te herkennen als mensen, maar hun menselijkheid is breekbaar en complex. Ze weerspiegelen de naoorlogse psyche, aan de ene kant verscheurd en aangeslagen, aan de andere kant weerbaar en levenslustig.

Jeu de boules

Een jeu-de-boulesbaan; je vindt hem in een levendige Franse stad en in een slaperig dorpje. Het spel met ballen, zoals de letterlijke vertaling luidt, kennen we uit Frankrijk maar zou zijn oorsprong in Griekenland hebben. Petanque is de Provençaalse variant en wordt ook in Nederland beoefend. Op de website vanfransebodem.nl is een overzicht van jeu-de-boulesbanen te vinden, zodat je ook in Nederland dat oer-Franse spelletje kunt doen. Wie denkt dat jeu de boules alleen iets voor Franse keuterboertjes is, heeft het mis. Nederland kent een officiële bond, de NJJB, die opkomt voor de belangen van de jeu-de-boulessport in Nederland en opleidingen voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en petanque-instructeurs ontwikkelt. Op de website van de NJBB vind je onder meer instructies hoe je een goede jeu-de-boulesbaan aanlegt.