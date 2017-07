Zorgen over veroordeling christenen Iran

Christelijke organisaties hebben bezorgd gereageerd op de veroordeling van vier christenen door de Iraanse rechter. De christenen, onder wie drie Azerbeidzjanen, kregen tien jaar celstraf opgelegd.

World Watch Monitor berichtte dinsdag over de uitspraak, die op 23 mei plaatshad maar pas op 12 juni meegedeeld werd aan Nasser Navard Goltape uit Iran en de Azerbeidzjaanse Yusif Farhadov, Eldar Gurbanov en Bahram Nasibov. De vier zijn veroordeeld voor evangelisatiewerk en „activiteiten tegen de staatsveiligheid.” Ze gaan in beroep tegen het vonnis, maar maken volgens lokale bronnen weinig kans op vrijspraak.

De arrestatie had plaats op 24 juni 2016. De mannen reisden naar Teheran om een bruiloft bij te wonen maar eindigden in de Evingevangenis, waar eenzame opsluiting wachtte. Op 29 oktober kwamen ze op borgtocht vrij. De mannen uit Azerbeidzjan kregen toestemming naar hun land terug te keren na betaling van een borgsom. Ze verliezen de borgsom wanneer ze niet terugkeren naar Iran. De Iraniër Navard Goltape heeft deze keuze niet. Mervyn Thomas, directeur van Christian Solidarity Worldwide, beschrijft de aantijgingen vandaag als „ongerechtvaardigd en onrechtvaardig, gezien het gebrek aan bewijsmateriaal.” Zijn organisatie is vooral bezorgd om Goltape, die als Iraniër de gevolgen zal moeten dragen van de veroordeling. Ook Artikel 18, een organisatie die vervolgde Iraanse christenen verdedigt, is „zeer bezorgd” en noemt de situatie alarmerend. De laatste drie maanden kregen zeker zestien christenen een celstraf opgelegd.