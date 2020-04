Zondagsscholen gaan in coronacrisis door met activiteiten

Veel zondagsscholen gaan in de coronatijd door met de activiteiten voor hun kinderen, ook al is dat dan in een andere vorm.

Bij de Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten, die vijftig jaar bestaat, zijn 52 plaatselijke zondagsscholen aangesloten. Tweede voorzitter Bart Drost deelt mee dat deze zondagsscholen verschillende keuzes hebben gemaakt toen de kinderen op zondag niet meer gewoon bij elkaar konden komen. „Bij een aantal ligt alles stil en wacht de leiding af. Maar dat wil niet zeggen dat de kinderen uit beeld zijn.” Op andere plaatsen hield de leiding contact door kaarten of kleurplaten op te sturen.

Er waren ook zondagsscholen die, vanaf het begin of later, hun kinderen via een audio- of een beeldverbinding lesgaven. In Gouda, de gemeente waarvan Drost zelf lid is, kunnen de kinderen elke zaterdagavond een nieuwe vertelling horen. In Capelle aan den IJssel-Middelwatering wordt een vertelling met beeld en geluid uitgezonden.

Kees Codée, bestuurslid van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag, heeft een soortgelijk verhaal. Hervormde zondagsscholen maken iets gemakkelijker gebruik van YouTube voor de uitzendingen, maar ook de kerkradio wordt benut.

Een andere mogelijkheid is het uitzenden van een kerkdienst met een kindermoment. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Reeuwijk. „Voorafgaand aan de dienst is er een kindermoment, waar de kinderen worden aangesproken en ze een plaat te zien krijgen. Aansluitend aan de dienst is er een vertelling. Ouders kunnen er ook voor kiezen om die op een later moment te beluisteren.”

Het is voor Codée de vraag wanneer de zondagsscholen weer beginnen. „Ze mogen officieel tegelijk opstarten met de scholen, maar veel scholen willen in verband met het gevaar op besmetting niet dat zondagsscholen gebruik maken van hun gebouw. Onze bond adviseert om fysieke bijeenkomsten pas weer op te starten als de kerkdiensten beginnen.”

Vertelling

Thera Tanis, juf van zondagsschool Het Mosterdzaadje van de christelijke gereformeerde Beth-Elkerk in Sliedrecht, zegt dat de leiding naar mogelijkheden zoekt om het contact met de kinderen te behouden. „De zondag voordat de basisscholen gesloten werden, zijn wij nog met de kinderen samengekomen. Er kwamen er meer dan we verwachtten. We zijn blij dat we het gedaan hebben. Het gaf de kinderen rust, merkten we.”

Al vrij snel nadat de zondagsschool werd gesloten, kwamen de jeugdouderlingen met de vraag om met Pasen iets voor de kinderen te doen. Tanis: „Op de morgen van Goede Vrijdag hebben we een vertelling over de kruisiging met passende pianobegeleiding uitgezonden.”

Afgelopen zondag was er weer een vertelling, ditmaal over de Emmaüsgangers. Dat sloot, aldus Tanis, goed aan bij de preek van ds. C. P. de Boer over hetzelfde onderwerp. Het bestuur denkt op dit moment aan een digitale pinksterviering, met een aantal kinderen dat zingt.

De viering van het 125-jarig bestaan van de Sliedrechtse zondagsschool is deze maand, stilzwijgend voorbijgegaan. „Misschien komt ook dat op een later moment aan de orde”, zegt Tanis. „Het is goed om het werk van de Heere te gedenken.”