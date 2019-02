‘Zondagsrust’ praat met hoofdbestuur SGP over koopzondagen

De Vereniging van de Zondagsrust tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging heeft in januari overleg gehad met het hoofdbestuur van de SGP over de verruiming van koopzondagen. „Het CDA is veelal een voorstander, de CU heeft niet altijd onopgeefbare bezwaren. Nog erger wordt het als de SGP-fractie in sommige gevallen ook voor verruiming stemt.”

Dat zei secretaris D. Exalto zaterdag tijdens de jaarvergadering van de vereniging in Barneveld. Voorzitter D. van der Sluis lichtte toe dat het bestuur van de Zondagsrust met het hoofdbestuur een „goed” gesprek had en „hetzelfde standpunt” deelde: niet toegeven aan gedeeltelijke opening van winkels, maar inzetten op volledige sluiting, „het oude beginsel van de SGP”, aldus Van der Sluis.

De toenemende openstelling van winkels op zondagen duidt op een verdergaande vervreemding van God in onze samenleving, zo stelde de voorzitter in zijn openingswoord. Hij vreest dat op den duur ook verkiezingen op zondag zouden kunnen plaatsvinden. „Dan is de tijd er gekomen dat Gods kinderen niet meer kunnen kopen en verkopen en is de uitsluiting van de kerk uit de samenleving een feit.”

Van der Sluis refereerde aan de eerste vergadering van de vereniging op 5 maart 1955. Toen werd een telegram gestuurd aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat om de zondagsheiliging te bevorderen onder „ons eenmaal gekerstende volk.” De situatie is alleen maar veel erger geworden, aldus de voorzitter. Hij wees op de invloed van de moderne media. „Ze zijn een middel in de hand van de satan waar onze jeugd aan verslaafd is. De invloed is veel groter dan wij kunnen bevroeden.”

Nieuwe leden

De vereniging verwelkomde vorig jaar 1085 nieuwe leden en schreef 1248 leden uit. Daarvan zijn er 346 overleden, maar een fors aantal moest weer worden uitgeboekt wegens het steeds maar niet betalen van de contributie, aldus Exalto. Per saldo komt het aantal leden momenteel uit op 27.734.

De nieuwsbrief van de vereniging voorziet nog steeds in een behoefte, merkte hij op. De vereniging stelde ook een aantal nieuwe vertegenwoordigers aan waardoor het aantal op ongeveer 125 komt. Er is echter nog een groot aantal plaatsen waar –na diverse oproepen in de nieuwsbrief– nog steeds geen vertegenwoordiger is gevonden. „De oproep in de laatste nieuwsbrief leverde helaas geen enkele reactie op. Zijn er onder de aanwezigen nu echt geen mensen die het bestuur hierin tegemoet willen komen?”, vroeg de secretaris zich af.

De vereniging zit nog steeds goed bij kas en kon het jaar financieel afsluiten met een positief exploitatieresultaat van bijna 50.000 euro, dankzij verschillende legaten, zo meldde penningmeester L. Vogelaar. De vereniging is ook volgens de nieuwe criteria weer erkend is als ANBI. Er wordt momenteel werk gemaakt aan een „sobere” website”, die op zondag afgesloten wordt, aldus Vogelaar.

Gemeenten geven volgens hem heel gemakkelijk een vergunning af voor evenementen op zondag ondanks de nog steeds bestaande Zondagswet, terwijl er toch vaak sprake is van geluidsoverlast. Het besef van de zondag gaat steeds meer verdwijnen in ons land, aldus Vogelaar. „De zondag is niet een heilige dag in zichzelf, maar het is Góds dag, niet de onze. Het is ook een dag waar de mens zélf wel bij vaart.”

Het slotwoord van de vergadering werd gesproken door ds. D. E. van de Kieft, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Urk.