ZGG kijkt uit naar vervulling vacatures

De Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft te maken met langdurig onvervulde vacatures. Dat blijkt uit het jaarverslag dat zaterdag op de zendingsdag in Gorinchem werd gepresenteerd.

Voor de landen Albanië, Guinee en Ecuador werden in 2018 benoemingen gedaan. Guinee heeft echter nog dringend behoefte aan twee evangelisten, aldus het jaarverslag. Ook naar een zendingspredikant voor Albanië en Ecuador werd in 2018 tevergeefs uitgekeken. De openstaande vacatures zorgden voor minder uitgaven dan gehoopt, hoewel de kosten op de zendingsvelden stegen.

De baten uit fondsenwerving zijn in 2018 gestegen. Daaraan droegen de kringloopwinkels hun deel bij. De baten uit collecten daalden, maar dit wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten uit acties en verkopingen. Ook het aandeel giften van particulieren is gestegen. Met de structureel toenemende inkomsten kunnen de hogere kosten ook in de toekomst worden gedragen, aldus de ZGG. „Uiteindelijk is inkomstenwerving een middel om het doel te verwezenlijken: Gods Woord in heel de wereld.”

Inbreken

„In het zendingswerk behoeven er geen deuren geforceerd te worden”, schrijven de zendingsdeputaten. „Zending bedrijven is iets anders dan inbreken. Gods genadewerk opent de deur. Gesloten harten worden geopend. Onwilligen worden gewillig. De zonde wordt tot schuld en het verlossingswerk van Christus wordt verheerlijkt in gebroken harten en verslagen geesten.”