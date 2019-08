Zendingsmiddag voor het Noorden: Werk ligt niet in handen van mensen

Van onze correspondent

„God zoekt uit liefde mensen op die zich aan de zonde hebben prijsgegeven”, aldus ds. H. Zweistra. De emeritus predikant sprak woensdag tijdens de vierde zendingsmiddag voor het Noorden in Wouterswoude.

De bijeenkomst werd gehouden in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Wouterswoude. Naast ds. Zweistra gingen ds. A. J. Britstra en de plaatselijke predikant ds. H. de Greef voor.

Dat Paulus spreekt over de rijkdom van de liefde van Christus is al een wonder op zich, aldus ds. Zweistra naar aanleiding van 2 Korinthe 4. „Paulus was een mens die rijk en verrijkt was in zichzelf. Maar juist hij gaat roemen in Christus’ liefde. In Christus is enkel liefde, in Hem komt een Drie-enig God naar ons toe. Hij is op zoek naar een wereld die Hem opzij schuift.”

Eigenliefde

De emeritus predikant uit Urk schetste hoe Christus’ komst naar de aarde alles te maken heeft met de liefde binnen de Drie-eenheid. „De mens viel in een duizelingwekkende eigenliefde. Maar die lieve Heere zegt niet: „Zoek het maar uit.” De Zoon zei tegen de Vader: „Ik heb je lief.” En de Vader zei tegen de Zoon: „Ik heb je lief.””

Christus verdroeg het niet dat die deugden van Zijn Vader vertrapt zouden worden, aldus ds. Zweistra. „Daarom ging Hij naar de aarde, uit liefde die opwelt uit een Drie-enig God. We hebben straks een eeuwigheid nodig om Hem daarvoor te prijzen.”

Dat God de Vader Zijn Zoon gaf, is ook een getuigenis van Zijn oneindige liefde, zei hij. „Een aardse vader zou zijn kind er niet voor over hebben. Maar God zoekt mensen op die zich aan de zonde hebben prijsgegeven. We moeten zeggen: We hebben moeite gedaan om verloren te gaan. Maar de liefde van Christus zoekt op.”

Die liefde van God vraagt om wederliefde. „Wanneer God tot ons spreekt, gaan we zien wie we zijn voor Hem, dan worden we wie we zijn. Nooit God bedoeld, nooit Zijn Zoon erkend. Dan ga je sterven aan de liefde tot de wereld en de eigenliefde waar je alles voor overhad. Dan ben je met Christus gekruisigd, is je vlees met Hem meegegaan in het graf. De zonde onder de voeten, de ogen op Hem. Dan leef je dichter bij de hemel dan bij de aarde. Zijn wij uitzinnig? Wij zijn het Gode. Ja, dan ben je uitzinnig van liefde.”

Welbehagen

In de overdenking van ds. Britstra stond het welbehagen van de Heere centraal. Als uitgangspunt nam de predikant uit Maartensdijk Jesaja 53:10, waar staat dat het welbehagen des Heeren door Zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. „Zendings- en evangelisatiewerk ligt niet in de handen van mensen. Zeker, ze hebben wel verantwoordelijkheid en een taak, ze worden ertoe geroepen. Het is niet om het even wat zij doen, ze zullen het moeten verantwoorden voor het aangezicht van God. Maar Gode zij dank hangt de zaligheid niet van ons mensen af.”

Ds. Britstra: „In Handelingen staat niet: Er geloofden zovelen als Paulus ertoe kon overtuigen. Nee, zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Het toebrengen van zondaren doet God zelf. Dan hoef je eigenlijk nooit gestreste mensen tegen te komen in het zendingswerk of evangelisatiewerk. De Heere heeft gezegd: Mijn huis zal vol worden. Dat is een diepe bemoediging.”

Ergernis

Het welbehagen van God wekt hoe dan ook ergernis, aldus ds. Britstra. „In Jesaja 53 zien we hoe Christus ergernis opwekt. Zou je genade kunnen kennen zonder je aan Hem geërgerd te hebben, met je oude natuur? Hij brengt iets mee wat haaks staat op onze natuur, die zelf onze zaligheid wil bewerken. Nee Heere, er hoeft niet veel van mij mee te wegen, maar we willen wel graag een akkoordje te sluiten. Al was het maar dat wij op de zendingsmiddag in Wouterswoude komen. God moet eraan te pas komen om mij van mijzelf te ontdoen. De vijandschap zit in ons aller hart.”

God breekt echter door die onwil heen. „Er is geen zondaarshart zo verloren, of Hij weet binnen te komen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij breekt alle verzet. Er is voor jood en heiden maar één Evangelie. In die ene Naam wordt aan een verloren zondaar alles geschonken.”