Zendingsdag Elburg: Tegenstand kan Gods werk niet verhinderen

„Het lukt de tegenstanders niet om Gods werk te verhinderen”, zei ds. A. van Heteren, predikant van de christelijke gereformeerde Eben-Haëzergemeente in Urk, woensdag op de Elburgse zendingsdag.

De plaatselijke zendingsdag die elke zomer door de christelijke gereformeerde kerk wordt georganiseerd, werd niet zoals voorgaande jaren in de Ichthuskerk gehouden, maar in het gebouw van de vrije evangelische gemeente in Elburg.

Ds. J. de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Elburg, opende de zendingsdag met een vertelling voor de jeugd. Hij vertelde over het Joodse meisje dat de heidense Naäman wijst op de genezende kracht van de God van Israël, wat leidt tot zijn bekering.

Wonderen

Ds. A. van Heteren vertelde hoe de komst van het Evangelie naar Europa zowel met tegenstand als met machtige wonderen gepaard ging. Eerst wordt in Filippi het hart van Lydia geopend, vervolgens wordt een vrouw verlost van een waarzeggende geest. Dat veroorzaakt boze reacties; Paulus en Silas worden in een kerker opgesloten, waar zij de lof van God bezingen. „Satan leek te triomferen en de opmars van het Evangelie naar Europa leek gestopt. Door Gods ingrijpen gaat een stokbewaarder echter vragen hoe hij zalig kan worden. De boodschap dat alleen het geloof in de Heere Jezus Christus redding geeft, moet op alle zendingsvelden klinken.”

’s Middags sprak ds. A. A. Egas uit Damwoude over de „gouden keten van het zalig worden”, naar aanleiding van Romeinen 10. De vraag ”hoe word ik zalig?” is volgens ds. Egas belangrijk omdat het hierbij gaat om de verlossing van het grootste kwaad en het geleid worden tot het hoogste goed. „De bezorgdheid om eigen zaligheid is een gevolg van de prediking van het Evangelie. God Zelf zendt Evangelieboodschappers als Zijn herauten uit. Die prediking roept altijd tweeërlei reacties op: de boodschap wordt geloofd en gehoorzaamd, óf verworpen en tegengestaan. Geloof en gehoorzaamheid bestaan in het erkennen van Jezus Christus als het Lam van God en de weg tot zaligheid.”

Ds. D. Heemskerk, predikant van de hersteld hervormde gemeente van Ouderkerk aan den IJssel, behandelde in zijn lezing het gezag, de troost en de zegen van de Woordbediening naar aanleiding van de slotverzen van Jesaja 55. „De uitwerking van Gods Woord wordt duidelijk gemaakt met beelden uit de schepping. Het land brengt vrucht voort nadat het eerst bezaaid is en daarna vanuit de hemel bevochtigd.”

Ds. Heemskerk benadrukte dat de boodschap van predikers en zendelingen nauw bij de Bijbel moet aansluiten. „In een tijd van verwarring en verdeeldheid blijft het nodig om de inhoud van de Evangelieverkondiging te omlijnen door Gods Woord, met uitsluiting van het spuien van allerhande meningen, menselijke zienswijzen en emoties.”

De zuivere Woordbediening behoort tot onze verantwoordelijkheid en zal door God op Zijn tijd en wijze zeker worden gezegend, aldus de predikant. „De Heere doet met Zijn Woord wat Hem behaagt. Daarom is zendingswerk nooit hopeloos.”