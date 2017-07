Wijzerplaten weer op toren Hasselt

De toren van de Grote of Sint-Stephanuskerk in Hasselt heeft zijn wijzerplaten weer terug. Woensdag zijn die omhoog gehesen en weer aan de toren bevestigd. Begin mei waren ze van de toren gehaald voor restauratiewerkzaamheden. Toine Daelmans –gespecialiseerd in torenuurwerken– nam ze onderhanden. De klus nam ongeveer tien weken in beslag. In die tijd is de wijzerplaatverlichting vervangen, is de wijzerplaat opnieuw geschilderd en zijn de wijzers zelf waar nodig gerepareerd.

Dinsdag worden de wijzerplaten op de toren van de Grote Kerk van Genemuiden teruggeplaatst.